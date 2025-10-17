Haberler

Borusan Otomotiv Motorsport Karting Takımı'ndan Dört Podyum Başarısı

Borusan Otomotiv Motorsport (BOM) Karting Takımı, 2025 MOTUL Türkiye Karting Şampiyonası'nın 4. ayak yarışlarında dört podyum derecesi elde ederek iddiasını güçlendirdi. Uşak'ta gerçekleştirilen yarışlarda, pilotlar farklı kategorilerde başarılar kazandı.

Borusan Otomotiv Motorsport (BOM) Karting Takımı, 2025 MOTUL Türkiye Karting Şampiyonası'nın 4. ayak yarışlarında dört farklı podyum derecesi elde etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Uşak Karting Pisti'nde düzenlenen yarışlarda, takım pilotları üç farklı kategoride podyuma çıkarak hem bireysel hem de takım başarısını bir kez daha gözler önüne serdi.

Junior kategorisinde pilot Rüzgar Evci, üstün sürüş performansıyla hafta sonunu 3. sırada tamamlayarak podyum başarısı elde etti. Şampiyonanın en çekişmeli bölümü olan Senior kategorisinde Ayşe Çebi, hafta sonunun en iyi performanslarından birini göstererek birincilik kürsüsüne çıktı. Çebi, bu galibiyetle hem genel klasmanda hem de kadınlar klasmanında birinciliği elde ederek çifte zafer kazandı.

Master kategorisinde Murathan Gür etkileyici sürüşüyle birinciliğe ulaşırken, takım arkadaşı Muratcan Eğilmez ise ikinci sırada finiş görerek takım için bir çifte podyum daha sağladı.

Uşak'taki sonuçlarla birlikte BOM Karting, üç farklı kategoride toplam dört podyum elde ederek şampiyonadaki iddiasını güçlendirdi. Pilotların sergilediği başarılı performanslar, sezonun kalan ayağı öncesinde takımı zirve mücadelesi için avantajlı konuma taşıdı.

2025 MOTUL Türkiye Karting Şampiyonası, 1-2 Kasım tarihlerinde TOSFED Körfez Karting Pisti'nde gerçekleştirilecek olan beşinci ayak yarışlarıyla devam edecek.

