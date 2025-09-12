Borusan Holding, Sürdürülebilirlik Okulu ve Fakültesi ile Dönüşüme İvme Kazandırıyor

Borusan Holding, hayata geçirdiği Sürdürülebilirlik Okulu ile geniş kitlelere farkındalık kazandırırken, Sürdürülebilirlik Fakültesiyle de kurum içi dönüşümü hızlandırıyor.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, sürdürülebilirliği iş süreçlerinin merkezine alan Borusan Holding, iklim, insan ve inovasyon alanlarındaki yaklaşımını çalışanlar ve genç yetenekler için tasarladığı eğitim programlarıyla daha da pekiştiriyor.

Bu kapsamda holding, sürdürülebilirlik bilincini artırarak farkındalık yaratmak ve topluma katkı sağlamak amacıyla hayata geçirdiği Sürdürülebilirlik Okulu, kariyer platformu Toptalent'in işbirliğiyle tüm genç yeteneklere açık olarak tasarlandı.

Video serilerini merkeze alan programın içeriği, Borusan'ın sürdürülebilirlik uzmanları tarafından hazırlandı. Yönetişimden iklim krizine, insan odaklı yaklaşımlardan yenilikçi çözümlere kadar geniş bir yelpazede sürdürülebilirliğin ele alındığı bu içerikler, temel düzeyde bilgi vermeyi ve mevcut bilgileri güncellemeyi hedefliyor.

Sosyal medya platformlarında da yüksek görünürlük elde eden Sürdürülebilirlik Okulu, 12 binden fazla genç yeteneğe ulaşırken, sosyal medya kanallarında 5 binden fazla etkileşim aldı.

Ekiplerin yetkinliklerinin derinleştirilmesi amaçlanıyor

Borusan Akademi tarafından geliştirilen Sürdürülebilirlik Fakültesi ise Borusan çalışanlarına daha derinlemesine bir gelişim yolculuğu sunuyor. Fakülte, Borusan'ın sürdürülebilirlik hedeflerini Grup genelinde yaymak, dönüşümü desteklemek ve sürdürülebilirliği çalışma hayatının ayrılmaz bir parçası haline getirmek amacıyla oluşturuldu.

Bu doğrultuda farklı birimlerde görev yapan çalışanların, kendi iş süreçlerinin sürdürülebilirlik üzerindeki etkisini daha net görmelerini ve katkılarını artırmalarını teşvik ediyor.

Üç yıla yayılan bu program ile sürdürülebilirlik konusunda kurum genelinde ortak bir anlayış geliştirilmesi, çevresel, sosyal ve yönetişim (ÇSY) önceliklerine temas eden ekiplerin yetkinliklerinin derinleştirilmesi amaçlanıyor.

Fakülte içerikleri, küresel ve sektörel gelişmeler, Borusan'ın sürdürülebilirlik öncelikleri ve çalışanlardan gelen geri bildirimler gibi kriterlere göre her yıl güncellenerek dinamik bir öğrenme ortamı sağlıyor.

Sürdürülebilirlik Fakültesi, ilk fazında 9 grup şirketinden toplam 261 çalışanı bünyesine dahil etti. Yıl sonuna kadar 220 Borusanlının daha eğitimlere katılması planlanıyor.

"Daha geniş bir kitleye ilham vermeyi amaçladık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Borusan Holding İnsan, İletişim ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanı Nursel Ölmez Ateş, sürdürülebilirliği yalnızca çevresel bir sorumluluk değil, aynı zamanda stratejik bir dönüşüm odağı olarak ele aldıklarını belirtti.

Ateş, bu vizyon doğrultusunda hayata geçirdikleri Sürdürülebilirlik Fakültesi ile kurum genelinde bireysel yetkinliği ve uzmanlık düzeyini artırmayı hedeflediklerini aktardı.

Bu eğitim programının, Borusan'ın sürdürülebilirlik yolculuğunda ortak bir dil, ortak bir anlayış ve ortak bir kültürün pekişmesine önemli katkı sağlayacağını vurgulayan Ateş, "Sürdürülebilirlik Okulu aracılığıyla da genç yetenekler başta olmak üzere daha geniş bir kitleye ilham vermeyi amaçladık. Okulumuz, genç yetenekleri sürdürülebilirlik ekseninde güçlendirerek iş dünyasının geleceğine anlamlı katkılar sunacak." ifadelerini kullandı.