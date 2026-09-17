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Borsadaki yükseliş bankacılık hisseleri öncülüğünde yüzde 2'yi aştı

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi bankacılık hisseleri öncülüğünde yüzde 2,2 artarak 13.415 puana çıktı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi bankacılık hisseleri öncülüğünde yüzde 2,2 artarak 13.415 puana çıktı.

BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,32 düşüşle 12.948,83 puandan başladı. Endeks daha sonra bankacılık hisseleri öncülüğünde yüzde 2,5 artarak 13.450 puana kadar çıktı. Endeks, saat 10.55 itibarıyla yüzde 2,2 artışla 13.415 puan seviyesinde dengelendi.

Bankacılık endeksindeki yükseliş yüzde 6'yı aşarken, bankacılık endeksi aynı zamanda sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran endeks konumunda bulunuyor.

Bankacılık endeksini yüzde 4,06'yla iletişim, yüzde 3,2'yle madencilik, yüzde 2,7'yle ulaştırma, yüzde 2,1'le ticaret takip etti.

BIST 100 endeksinde yükseliş bugün dolar bazında da yüzde 1'in üzerine çıktı.

BIST 30 endeksi de yüzde 3'ün üzerinde yükselerek 16.220 puanın üzerine çıktı.

Öte yandan Finansal İstikrar Komitesi bugün Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında toplandı.

Finansal İstikrar Komitesi, Borsa İstanbul ve sermaye piyasalarının işleyişine ilişkin temel veya yapısal bir risk bulunmadığını bildirdi. Komite, kararlaştırılan tedbirlerin başta likidite sıkışıklığının giderilmesi ve bulaşma riskinin önlenmesine yönelik olacağını duyurdu.

Diğer taraftan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), likidite koşullarının yakından takip edileceğini, gerek görülmesi halinde her türlü ek tedbirin alınacağını bildirdi.

Banka, finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler dikkate alınarak TCMB likidite imkanlarının gözden geçirildiğini belirtti.

Kaynak: AA
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