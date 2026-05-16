Yatırımcı rehberi

Bu hafta yatırım araçlarından borsa, altın ve döviz, dolar hariç değer kaybetti.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 4,61 azalışla 14.367,60 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 14.265,67 puanı, en yüksek 15.204,92 puanı gördü.

Borsa İstanbul'da aynı dönemde hizmetler endeksi yüzde 1,43 düşüşle 13.175,87 puana, sanayi endeksi yüzde 2,08 azalışla 18.858,22 puana, teknoloji endeksi yüzde 2,82 kayıpla 50.236,54 puana ve mali endeks yüzde 6,49 değer kaybıyla 19.099,28 puana geriledi.

Sarkuysan en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da bu hafta en çok yükselen hisseler arasında yüzde 11,75 ile Sarkuysan ilk sırada yer aldı.

Sarkuysan'ı yüzde 11,13 ile Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ ve yüzde 7,97 ile Türk Altın İşletmeleri izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 26,73 ile Ral Yatırım Holding, yüzde 23,48 ile Kiler Holding ve yüzde 21,14 ile Destek Finans Faktoring AŞ oldu.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 1 trilyon 892 milyar 400 milyon lirayla ASELSAN, 610 milyar 200 milyon lirayla Enka İnşaat ve Sanayi AŞ ve 545 milyar 160 milyon lirayla Garanti BBVA oldu.

Altın ve döviz dolar hariç geriledi

24 ayar külçe altının gram fiyatı geçen hafta sonuna göre yüzde 4,16 azalışla 6 bin 630 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 4,14 düşüşle 44 bin 671 liraya geriledi.

Çeyrek altının satış fiyatı da yüzde 4,16 değer kaybederek 11 bin 105 lira oldu.

Doların satış fiyatı yüzde 0,39 artarak 45,5440 liraya yükselirken, avronun satış fiyatı yüzde 0,81 azalışla 53,0320 liraya geriledi.

Geçen hafta 61,8440 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 1,58 azalışla 60,8640 liraya geriledi.

İsviçre frangı da yüzde 0,71 düşüşle 57,9880 liradan alıcı buldu.

