VİOP'ta endeks kontratı haftaya yatay başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda BIST 30 endeksine dayalı aralık vadeli kontrat haftaya 12.472,00 puandan başladı. Cuma günü yüzde 0,58 artışla kapanan kontrat, akşam seansında kazançlarının bir kısmını geri vererek 12.452,00 puana geriledi. Küresel piyasalar, yapay zeka endişeleri ve Fed'in politikalarındaki belirsizliklerle haftaya olumsuz bir başlangıç yaptı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı aralık vadeli kontrat haftaya yatay seyirle 12.472,00 puandan başladı.

Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen aralık vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,58 artışla 12.473,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında ise kazançlarının bir kısmını geri vererek 12.452,00 puandan kapandı.

Aralık vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,01 altında 12.472,00 seviyesinden işlem gördü.

Küresel piyasalar, yapay zeka ve teknoloji şirketlerine ilişkin devam eden endişeler ve ABD Merkez Bankasının ( Fed ) politikalarına dair belirsizliklerle, haftaya negatif başladı.

Analistler, bugün yurt içinde bütçe dengesi, yurt dışında ise Avro Bölgesinde sanayi üretimi ve New York Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini belirterek,teknik açıdan endeks kontratında 12.600 ve 12.700 seviyelerinin direnç,12.400 ve 12.300 puanın destek konumunda olduğunu bildirdi.

Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi
