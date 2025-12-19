Haberler

Bu hafta yatırım araçlarının performansı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 0,27 artışla 11.341,90 puandan tamamladı. Altın ve döviz fiyatları da haftalık bazda değer kazandı. 24 ayar külçe altının gramı 5.958 TL, dolar 42,8080 TL, avro ise 50,2310 TL seviyelerine ulaştı.

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,27, altının gram fiyatı yüzde 0,12 ve dolar/TL yüzde 0,27 avro/TL yüzde 0,28 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, en düşük 11.250,46 puanı ve en yüksek 11.470,03 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 0,27 üzerinde 11.341,90 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,12 artışla 5 bin 958 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,12 yükselişle 40 bin 169 liraya çıktı.

Geçen hafta sonu 9 bin 968 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 0,11 artarak 9 bin 979 liraya yükseldi.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,27 artarak 42,8080 liraya, avro ise yüzde 0,28 yükselerek 50,2310 liraya çıktı.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,82, emeklilik fonları yüzde 1,02 değer kazandı.

Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 2,76 ile "kıymetli maden" fonları oldu.

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt - Ekonomi
Uyuşturucu soruşturmasında Sadettin Saran ifadeye çağrıldı! Evinde arama yapılıyor

Soruşturma Sadettin Saran'a da sıçradı! Evinde arama yapılıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Mehmet Akif alem yaparken görüntülü arardı' iddialarına Süleyman Soylu'dan yanıt

"Akif alem yaparken görüntülü arardı" iddiasına yanıt: Fuardaydım...
CHP Arnavutköy'de istifa depremi: 2 meclis üyesi ve 100 partili CHP'den istifa etti

Özgür Özel'e İstanbul'da soğuk duş! AK Parti'ye geçtiler
Türkiye'de kaydedilen görüntüye bakın! İzleyenler inanamıyor

Türkiye'de kaydedilen görüntüye bakın! İzleyenler inanamıyor
Tayvan'da metroda bıçaklı saldırı: Sis bombası atıp 3 kişiyi katletti

Ülke şokta! Önce sis bombası attı, sonra önüne geleni bıçakladı
'Mehmet Akif alem yaparken görüntülü arardı' iddialarına Süleyman Soylu'dan yanıt

"Akif alem yaparken görüntülü arardı" iddiasına yanıt: Fuardaydım...
Hayatını kaybeden belediye başkanının görevini devralacak isim belli oldu

İşte hayatını kaybeden belediye başkanının görevini devralacak isim
Afrika Uluslar Kupası'na giden Galatasaray'ın yıldızı kayıplara karıştı

Galatasaray'ın yıldızı kayboldu
İzmit'e İHA düştü! Kamerası çalışır durumda, üzerinde kırmızı yıldız var

Ankara'nın ardından bir ilimizde daha İHA paniği! Kırsal alana düştü
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 3. dalga: Ezgi Eyüboğlu dahil 7 kişi gözaltına alındı

Uyuşturucu operasyonunda 3. dalga! Ünlü oyuncu gözaltına alındı
Kokoreççi önünde kan donduran cinayet! Her şeyden habersiz sokakta yürümüş

Bu görüntülerden saniyeler sonra vahşice katledildi
Danla Bilic'in operasyon paylaşımına Sinan Akçıl'dan sert tepki

Operasyonla ilgili yaptığı paylaşımı görünce kendini tutamadı!
Bakan Tunç'tan Rojin Kabaiş açıklaması: Telefonu İspanya'ya gönderildi,10 haneli bir şifre var

Rojin Kabaiş'in telefonuyla ilgili ilk bilgi! Bakan Tunç duyurdu
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda evlerden çıkanlara bakın

Ünlülere uyuşturucu operasyonunda evlerden çıkanlara bakın
title