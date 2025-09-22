Borsa İstanbul Haftaya Yüzde 2,11 Yükselişle Başladı
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi, haftanın ilk iş gününe yüzde 2,11'lik bir artışla 11.533,23 puana ulaştı. Bankacılık ve holding endeksleri de değer kazandı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın ilk iş gününe yüzde 2,11'lik yükselişle başladı. Endeks, 238,75 puanlık artışla 11.533,23 puan oldu. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 3,03, holding endeksi 1,30 değer kazandı. - İSTANBUL
