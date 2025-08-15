Borsa İstanbul Güne Düşüşle Başladı

Borsa İstanbul Güne Düşüşle Başladı
Güncelleme:
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne yüzde 0,26'lık düşüşle başladığı açıklandı. Endeks 28,20 puanlık azalışla 10.796,36 puana geriledi. Bankacılık ve holding endeksleri de değer kaybetti.

Borsa, güne yüzde 0,26'lık düşüşle başladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne yüzde 0,26'lık düşüşle başladı. Endeks, 28,20 puanlık azalışla 10.796,36 puan oldu. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,01, holding endeksi yüzde 0,08 değer kaybetti. - İSTANBUL

