Borsa İstanbul Güne Düşüşle Başladı
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne yüzde 0,26'lık düşüşle başladı. Endeks, 28,20 puanlık azalışla 10.796,36 puan oldu. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,01, holding endeksi yüzde 0,08 değer kaybetti. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi