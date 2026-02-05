Haberler

Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Güncelleme:
Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı ve çeşitli kategorilerdeki fotoğraflar arasından seçimlerini gerçekleştirdi. Ergun, Gazze konusundaki duyarlılığının önemine vurgu yaptı.

Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Anadolu Ajansının (AA) 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğraflarının yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Ergun, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin 2025 yılında çektiği, Türkiye ve dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafı inceledi.

"Haber" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Nöbet" fotoğrafını seçen Ergun, "Spor" kategorisinde Bünyamin Çelik'in "Statların dili" fotoğrafını, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Dolunaya inat" fotoğrafını tercih etti.

Ergun, "Günlük Hayat" kategorisinde Ömer Taha Çetin'in "Ay seferi" fotoğrafına, " Gazze : Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın " Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtıldı" fotoğrafına, "Portre" kategorisinde Mehmet Aslan'ın "Hayat siyah beyaz" fotoğrafına oy verdi.

"Gazze konusundaki duyarlılığınıza ayrıca çok teşekkür ediyorum"

Korkmaz Ergun, Yılın Kareleri yarışmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yaptığınız bu önemli çalışma bize unuttuklarımızı hatırlatıyor. Fotoğraflar tekrar gördüğümüzde birçok şeyin ne kadar önemli olduğunu, günlük hayat akışı içinde bunları zaman zaman atlayabildiğimizi görüyoruz. Özellikle Gazze konusundaki duyarlılığınıza ayrıca çok teşekkür ediyorum. Gerçekten oradaki kareler insanın hayattaki bakış açısını değiştiriyor ve yaşananları tekrar göz önüne seriyor. Anadolu Ajansına bu değerli çalışmadan dolayı minnettarım."

AA'nın "Yılın Kareleri" oylaması

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi
