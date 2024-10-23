Borsa İstanbul'da tatil öncesi işlem takvimi açıklandı

Borsa İstanbul'da, yarınki işlemlerin takası, 29 Ekim Salı gününün Cumhuriyet Bayramı tatili olması nedeniyle 30 Ekim Çarşamba günü gerçekleştirilecek.

Resmi tatil nedeniyle Borsa İstanbul'da takas işlemlerinin tarihinde değişiklik olacak. Borsa İstanbul pay piyasası, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 28 Ekim Pazartesi günü saat 12.40'a kadar açık olacak ve sonrasında 1,5 günlük tatile girecek. Pay piyasasında, yarınki işlemlerin takası 30 Ekim Çarşamba günü, 25 Ekim Cuma ve 28 Ekim pazartesi günkü işlemlerin takası ise 31 Ekim Perşembe günü yapılacak.

EMİR TOPLAMA 12:30 İLE 12:40 ARASINDA OLACAK