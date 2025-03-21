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Borsa İstanbul'da sert düşüş

Borsa İstanbul'da sert düşüş
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 7,81 değer kaybederek 9.044,64 puandan tamamladı. Düşüş nedeniyle gün içerisinde iki kez Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi çalıştı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın son işlem gününde yüzde 7,81 değer kaybetti. BIST 100 endeksi, günü 9.044,64 puandan tamamladı.

BORSA İSTANBUL YÜZDE 7,81 DEĞER KAYBETTİ

Borsa İstanbul'daki düşüş devam ediyor. BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 766,30 puan azalırken, toplam işlem hacmi 166,2 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 9,47, holding endeksi ise yüzde 7,17 değer kaybetti. Tüm sektör endeksleri gerilerken, en çok kaybettiren yüzde 9,99 ile iletişim oldu.

İKİKEZ DEVRE KESİCİ UYGULANDI

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifeler üzerinden başlattığı ticaret savaşında atacağı yeni adımlara ilişkin endişeler risk iştahını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Bu arada, Borsa İstanbul'da bugün iki kez Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi çalıştı.

Analistler, haftaya yurt içinde ekonomik güven endeksi, iş gücü istatistikleri, dış ticaret dengesi, reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise ABD'de büyüme, dayanıklı mal siparişleri, kişisel gelir ve harcamalar, İngiltere'de büyüme, enflasyon, perakende satışlar, Japonya'da Tokyo TÜFE, Çin'de sanayi karları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.000 ve 8.900 seviyelerinin destek, 9.100 ve 9.200 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Turan Yiğittekin - Ekonomi
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Yorumlar (15)

Haber YorumlarıMehmet:

Ağzı açık Ekrem’in CHP’nin Türkiye’ye verdiği zarara bak. Gezi mezi derken hep zarar bunlar. Halk sizi istemiyor işte daha neyin peşindesiniz? CHP lav edilsin yada gelirleri kesilsin

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Haber YorumlarıROTA ANIMALS:

İmamoğlu ile yarışmaya korkan fırıldak hirsiz tayfasi Türk ekonomisini çöküşün eşiğine getirdi.Bunlar bunun bedelini ödeyecektir

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Haber YorumlarıÇakır Aslan:

haram zıkkım olsun yiyemeyin o paraları

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Haber YorumlarıSemih Ciftci:

Olan yine vatanda oldu duzelmezi ugramqniz gereken ekonomi ama bunun dışında herşeyle ugrasiliyor yazıklar olsun yine markete pazara sofralara yansıyacak bunu faturası yine vandasa çıktı duzettin artık ekonomiyi

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Haber YorumlarıFatih BuLuT:

Ne oldu ota buka yorum yapıp cahal cahal yorum yapanlar. . ?Bunada yapsanıza hayret borsayla alakalı bir fikriniz yokmu:))

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Haber YorumlarıQuantum:

Maliye bakanı bu saatten sonra yurt dışından boşuna kredi, yatırım dilenmesin. Nisanda da faizler yüzde 50 yi bulabilir yoksa döviz piyasayı ikiye katlar. Gidişat sakat

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Haber YorumlarıHalil Yarbaşı:

Tüm güçlü ülkeler artık son kozlarını oynuyorlar tehdit olarak gördükleri ülkelerin ekonomisini yıkmak için her türlü saldırıyı yapıyorlar Ekonomik yönden yıkılan ülkeleri askeri yönden tamamen saf dışı bırakacaklarını düşünüyorlar ama hesaba koymadıkları bir şey var onunlada yakında tanışacaklar!

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Haber YorumlarıTim Cahill:

Şu ülkeye yönetici devşirsek mesela bir Japon ya da Norvecli falan inanın ülke süper güç olurdu

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Haber YorumlarıDoğrucu davut:

Ne zaman damat bey merkez Bankasının başına geçti,o gün bugündür ekonomi belini doğrultamıyor NEDENSE

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Haber YorumlarıMr Camel:

Erdoğanın yargı saldırısının sonucudur..

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