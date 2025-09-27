Haberler

Borsa İstanbul'da ikinci dalga operasyon: 11 kişi gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Borsa İstanbul'da hisse senetlerine yönelik kuşkulu işlemler nedeniyle ikinci dalga operasyon başlattı. Düzenlenen operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Borsa İstanbul'da hisse senetlerine yönelik kuşkulu işlemler nedeniyle ikinci dalga operasyon başlatıldı. Düzenlenen operasyonlarda 11 kişi gözaltına alınırken başsavcılıktan konuyla ilgili açıklama geldi.

BORSA İSTANBUL'DA 2. DALGA MANİPÜLASYON OPERASYONLARI

Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2024/293366 sayılı dosyası kapsamında, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Sermaye Piyasası Kanununa Muhalefet ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma genişletilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun yeni tarihli raporuyla, Pamel Yenilenebilir Elektrik Üretim Anonim Şirketi (PAMEL) hisse senetlerine yönelik manipülasyon tespit ederek yazılı başvuruda bulunması üzerine, derdest soruşturma kapsamında ikinci dalga operasyon gerçekleştirilmiştir.

11 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bu çerçevede; İstanbul ve Van illerinde bulunan şüpheliler Ahmet K., Botan Ç., Eda Y., Enes Ö.K., Eyüp B., Hasan G., İhsan K.B., Kamil B., Kenan D., Kerim İ.B. ve Sinan D. gözaltına alınmış ve tespit edilen adreslerde arama-el koyma tedbiri uygulanmıştır. İlgili kişi ve şirketler hakkında detaylı incelemeler devam etmektedir. Soruşturma titizlikle ve çok yönlü şekilde sürdürülmektedir."

Haberler.com / Çağla Taşçı - Ekonomi
