Borsa İstanbul'da CHP kurultay davası kararı dopingi

Borsa İstanbul, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptaline ilişkin davanın reddedilmesi kararının ardından hızlı bir yükseliş trendine girdi. Kararın açıklanmasıyla birlikte BIST 100 endeksindeki artış yüzde 4'ü aşarken, bankacılık hisselerinde yükseliş oranı yüzde 7'nin üzerine çıktı. Endeks yeniden 11 bin puan seviyesini geçti.

BIST 100 GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLADI

Borsa İstanbul yeni güne pozitif seyirle başladı. BIST 100 endeksi, güne 91,57 puanlık artışla yüzde 0,86 yükselişle 10.699,82 puandan giriş yaptı. CHP kurultayına ilişkin davanın reddedilmesiyle birlikte endeksteki yükseliş hız kazandı ve artış oranı kısa sürede yüzde 4'ün üzerine çıktı.

BANKACILIK ENDEKSİNDE YÜZDE 7'LİK SIÇRAMA

Bankacılık endeksi (XBANK) güne yüzde 1,75 yükselişle 14.337,57 puandan başladı. Açılışın ardından yükselişini sürdüren bankacılık hisseleri, karar sonrası ivmesini artırarak yüzde 7'nin üzerine tırmandı.

ENDEKS 11 BİN PUANI AŞTI

Saat 11.20 itibarıyla BIST 100 endeksi yüzde 3,95 artışla 11.027,38 puandan, bankacılık endeksi ise yüzde 7,09 yükselişle 15.089,23 puandan işlem görüyor. Böylece Borsa İstanbul, gün içinde yeniden 11 bin puan eşiğini aşarak son haftaların en güçlü yükselişlerinden birini kaydetti.