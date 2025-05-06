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Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Yüzde 0,25 Değer Kazandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Yüzde 0,25 Değer Kazandı
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,25 değer kazanarak 9.134,68 puandan kapattı. Toplam işlem hacmi 83,6 milyar lira olurken, bankacılık endeksi yüzde 1,21 değer kazandı. Yatırımcılar, yarın açıklanacak Fed'in para politikası kararları öncesinde temkinli bir yaklaşım sergiliyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,25 değer kazanarak 9.134,68 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 22,49 puan artarken, toplam işlem hacmi 83,6 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,21 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,21 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,04 ile madencilik, en çok kaybettiren yüzde 1,76 ile kimya petrol plastik oldu.

ABD Merkez Bankasının ( Fed ) yarın açıklayacağı para politikası kararları öncesinde yatırımcıların "bekle-gör" yaklaşımına girmesiyle karışık bir seyir öne çıkarken, BIST 100 endeksi pozitif ayrıştı.

Yarın yurt içinde uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in beklenen Türkiye konulu webinarı, yurt dışında ise Fed'in faiz kararının öne çıkacağını dile getiren analistler, Fed'in politika faizini sabit bırakmasına kesin gözüyle bakıldığını belirtti.

Yatırımcıların Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarından Bankanın bundan sonraki politikalarına ilişkin olarak ipucu arayacağını vurgulayan analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.250 ve 9.350 puanın direnç, 9.100 ve 9.000 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi
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