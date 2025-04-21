Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Yüzde 0,05 Değer Kazandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,05 değer kazanarak 9.321,64 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 4,40 puan artarken, toplam işlem hacmi 108,3 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,16, holding endeksi yüzde 0,44 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,67 ile metal eşya makina, en çok kaybettiren yüzde 2,10 ile elektrik oldu.

ABD'nin korumacı ticaret politikası piyasalarda fiyatlamaları zorlaştırmaya devam ederken, gözler bugün başlayacak ve hafta boyunca sürecek Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankasının yıllık toplantılarına çevrildi.

Analistler, yarın yurt içinde bütçe dengesi, tüketici güven endeksi, yurt dışında ise Almanya'da ZEW endeksleri, İngiltere'de işsizlik oranı, Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve ABD'de New York Fed sanayi endeksinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.400 ve 9.500 puanın direnç, 9.250 ve 9.150 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.