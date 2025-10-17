Haberler

Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yüzde 2,49 Değer Kaybetti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 2,49 değer kaybederek 10.112,38 puana düştü. En çok işlem gören hisseler arasında Türk Hava Yolları ve Petkim yer aldı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 2,49 değer kaybederek 10.112,38 puana düştü.

Dün 10.370,78 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 32,55 puan ve yüzde 0,31 azalışla 10.338,24 puandan başladı.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 258,4 puan ve yüzde 2,49 değer kaybıyla 10.112,38 puana indi.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 10.053,74, en yüksek 10.344,91 puanı gördü.

Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 3,78, hizmetler endeksi yüzde 2,41, mali endeks yüzde 2,23 ve sanayi endeksi yüzde 2,06 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 10'u yükselirken 90'ı düştü. En çok işlem gören hisse senetleri, Türk Hava Yolları, Petkim, ASELSAN, Akbank ile Türkiye İş Bankası (C) oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 341 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 37,15, bileşik getirisi yüzde 40,60 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1700, sterlin/dolar paritesi 1,3430 ve dolar/yen paritesi 149,690 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 41,9530 liradan, avro 49,1250 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,4 artışla 4 bin 341 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,9 azalışla 60,3 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt - Ekonomi
