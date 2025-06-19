Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Güne Yükselişle Başladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,46 artışla 9.238,81 puandan başladı. Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks, günü yüzde 1,54 değer kaybıyla tamamladı. Yatırımcılar bugün Merkez Bankası'nın faiz kararını bekliyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,46 yükselişle 9.238,81 puandan başladı.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,54 değer kaybederek 9.196,13 puandan tamamladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 42,68 puan ve yüzde 0,46 artışla 9.238,81 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 1,05, holding endeksi yüzde 0,38 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran banka, en fazla kaybettiren ise yüzde 0,42 ile gıda içecek oldu.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini beklendiği gibi sabit bırakması ve faiz indirimleri için acele etmeyeceğinin sinyalini vermesinin ardından karışık bir seyir izleniyor.

Yurt içinde gözler bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararına çevrildi. AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, TCMB'nin politika faizini yüzde 46 seviyesinde sabit tutmasını bekliyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 35,50 oldu.

Analistler, bugün yurt içinde ve yurt dışında yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.300 ve 9.400 seviyelerinin direnç, 9.200 ve 9.100 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi
23 yaşındaki yıldız futbolcudan Fenerbahçe'ye olay hareket

23 yaşındaki futbolcudan Fenerbahçe'ye olay hareket
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Görüşmeler başladı! Alexander Sörloth Süper Lig devine hayırlı olsun

Görüşmeler başladı bile! Sörloth Süper Lig devine hayırlı olsun
Ferdi Zeyrek'in yerine seçilen Besim Dutlulu'nun paylaşımı tepki çekti

Ferdi Zeyrek'in yerine seçilen Besim Dutlulu'nun paylaşımı tepki çekti
Eşref Rüya sezon finali yapıyor! Demet Özdemir'e kesilen pastanın üzerindeki not dikkat çekti

Sürpriz kutlama! Pastanın üzerindeki not çok konuşulacak
İran'dan İsrail'e misilleme! Soroka hastanesini füzelerle vurdu

İran'dan misilleme! Hastaneyi füzelerle vurdular, bilanço hayli ağır
Bodrum'da kazıklanan Türk turist gelen hesaba isyan etti

Bodrum'da kazıklanan Türk turist gelen hesaba isyan etti
Zehra Güneş'in maç esnasında gözlük takmasının sebebi belli oldu

Zehra Güneş'in gözlük takmasının nedeni belli oldu
Arda Güler topa ilk dokunuşunda direğe takıldı

Arda Güler topa ilk dokunuşunda direğe takıldı! İşte o pozisyon
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.