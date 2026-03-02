Haberler

Sermaye Piyasası Kurulu: "Borsa İstanbul A.Ş. pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına karar verilmiştir"

Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş. pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin yasaklandığını duyurdu. Alınan karar, bölgede yaşanan jeopolitik gerginlik ve çatışmaların sermaye piyasasına olan olumsuz etkilerini sınırlandırmak amacıyla alındı.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılan açıklamada, "Borsa İstanbul A.Ş. pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına, Kredili sermaye piyasası işlemlerinin devamı süresince öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına karar verilmiştir" denildi.

Sermaye Piyasası Kurulu, bölgede jeopolitik gerginlik ve çatışmaların sermaye piyasasına ihtimal etkilerinin sınırlandırılmasını, sermaye piyasasının güvenilir, şeffaf, etkin, istikrarlı, adil ve rekabetçi bir ortamda işleyişinin ve gelişmesinin sağlanmasını, yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunmasını teminen bazı tedbirlerin alınması gereğiyle açıklama yayımladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi; "2 Mart tarihinden 6 Mart tarihi seans sonuna kadar, Borsa İstanbul A.Ş. pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına ve kredili sermaye piyasası işlemlerinin devamı süresince öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
