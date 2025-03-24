Borsa İstanbul kritik rakamlar görüldü

Borsa yatırımcısı geçen hafta yaşanan sert hareketlilikler sonrası güncel gelişmelere odaklandı. Sert düşüşlerin etkisiyle BIST 100 endeksinde beş aydan sonra tersine rekor kırıldı. Borsa İstanbul bu düşüşlerin ardından 9 bin puanın altına geriledi.

Geçen haftayı çarşamba, perşembe ve cuma günleri ardı ardından düşüşlerle kapatan BIST 100 endeksi, bu haftaya artı 1,35'lik açılışla 9.167,00 puanla işlemlere başladı. Ancak son bir haftada yaşanan geri çekilmeler Borsa İstanbul'da yüzde 17'ye varan büyük kayıplara neden oldu. En son geçen yıl 8 Kasım'da gördüğü rakamlara geri geldi. 9 bin puan altına inen Borsa İstanbul, gelecek haberlere odaklandı.

SERT DÜŞÜŞ TEDBİRLERİ BERABERİNDE GETİRDİ

Para piyasalarında hareketli saatlerin ardından .eşitli önlemler devreye girmişti. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 25 Nisan 2025 seans sonuna kadar Borsa İstanbul'da açığa satış işlemleri yasaklarken, halka açık şirketlerin pay geri alımları kolaylaştırıldı. Ayrıca kredili işlemlerde öz kaynak oranı da esnetildi.

ROBOTLARA KARŞI ÖZEL ÖNLEM

Borsa İstanbul da pay piyasasında emir/işlem oranını 5:1'den 3:1'e düşürdü. Emir/işlem oranı eşik değer aşım ücreti ise bugünden itibaren 0,25 TL'den 0,50 TL'ye yükseltildi. Analistler, bu düzenlemenin özellikle algoritmik işlemler üzerinde etkili olabileceğini belirterek, alım-satım bandının daralabileceğine dikkat çekti.