Borsa İstanbul kritik rakamlar görüldü
Borsa İstanbul'da geçen hafta başlayan sert satışlar ardı ardına düşüşler getirmişti. 11 bin puan etrafında hareket eden ve bunu yukarı yönlü kırmak için çabalayan BIST 100 endeksi sert satışların ardından hızla geriledi. Bu sabah artı 1,35'lik açılışla 9.167,00 puanla işlemlere başlayan BIST 100 endeksi 5 ay sonra ilk kez 9 bin puanın altına geriledi.
Borsa yatırımcısı geçen hafta yaşanan sert hareketlilikler sonrası güncel gelişmelere odaklandı. Sert düşüşlerin etkisiyle BIST 100 endeksinde beş aydan sonra tersine rekor kırıldı. Borsa İstanbul bu düşüşlerin ardından 9 bin puanın altına geriledi.
Geçen haftayı çarşamba, perşembe ve cuma günleri ardı ardından düşüşlerle kapatan BIST 100 endeksi, bu haftaya artı 1,35'lik açılışla 9.167,00 puanla işlemlere başladı. Ancak son bir haftada yaşanan geri çekilmeler Borsa İstanbul'da yüzde 17'ye varan büyük kayıplara neden oldu. En son geçen yıl 8 Kasım'da gördüğü rakamlara geri geldi. 9 bin puan altına inen Borsa İstanbul, gelecek haberlere odaklandı.
SERT DÜŞÜŞ TEDBİRLERİ BERABERİNDE GETİRDİ
Para piyasalarında hareketli saatlerin ardından .eşitli önlemler devreye girmişti. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 25 Nisan 2025 seans sonuna kadar Borsa İstanbul'da açığa satış işlemleri yasaklarken, halka açık şirketlerin pay geri alımları kolaylaştırıldı. Ayrıca kredili işlemlerde öz kaynak oranı da esnetildi.
ROBOTLARA KARŞI ÖZEL ÖNLEM
Borsa İstanbul da pay piyasasında emir/işlem oranını 5:1'den 3:1'e düşürdü. Emir/işlem oranı eşik değer aşım ücreti ise bugünden itibaren 0,25 TL'den 0,50 TL'ye yükseltildi. Analistler, bu düzenlemenin özellikle algoritmik işlemler üzerinde etkili olabileceğini belirterek, alım-satım bandının daralabileceğine dikkat çekti.