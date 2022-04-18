Piyasalarda bayram havası! Borsa haftaya rekorla başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 8,60 puan ve yüzde 0,34 değer kazanarak 2.502,97 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Bankacılık endeksi yüzde 0,20 ve holding endeksi yüzde 0,29 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en çok kazandıran yüzde 1,40'la madencilik oldu. BIST 100 endeksi, cuma günü yüzde 0,77 değer kazanarak 2.494,37 puanla kapanış rekorunu kırmıştı.

KÜRESEL BAZDA RİSK İŞTAHI DÜŞÜK SEYREDİYOR

BIST 100'DE 2.550 PUAN DİRENÇ KONUMUNDA