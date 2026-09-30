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Borsa günün ilk yarısında değer kaybetti

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,92 değer kaybederek 12.178,02 puana geriledi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,92 değer kaybederek 12.178,02 puana geriledi.

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 112,56 puan ve yüzde 0,92 azalışla 12.178,02 puana indi.

Toplam işlem hacmi 59 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 1,90, holding endeksi yüzde 1,90 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,08 ile spor, en fazla kaybettiren ise yüzde 8,23 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalarda, tahvil faizleri uzun yılların zirvelerine yakın seyretmesine rağmen güçlü şirket karları ve yapay zeka hisselerine yönelik alımlar borsaları desteklerken, yatırımcıların gözü bugün ABD'de açıklanacak büyüme ve çekirdek kişisel tüketim harcamaları verilerine çevrildi.

Yurt içinde ise Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi genele yayılan satışların etkisiyle düşüş eğiliminde hareket ederken, yatırımcıların odağında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan toplantının ardından atılabilecek adımlar yer alıyor.

Analistler, günün geri kalanında ABD'de büyüme, çekirdek kişisel tüketim harcamaları, ADP özel sektör istihdamı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.100 ve 12.000 puanın destek, 12.300 ve 12.400 puanın direnç konumunda olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA
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