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Borsa günün ilk yarısında değer kaybetti

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,57 değer kaybederek 13.424,45 puana geriledi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,57 değer kaybederek 13.424,45 puana geriledi.

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 77,10 puan ve yüzde 0,57 azalışla 13.424,45 puana indi.

Toplam işlem hacmi 62 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,25 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,17 değer kazandı.

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 1,55 ile tekstil deri, en fazla kaybeden ise yüzde 5,06 ile bilişim oldu.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının faiz kararının ardından para politikasına ilişkin belirsizliklerin artması, Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmeler ve açıklanan makroekonomik veriler fiyatlamalarda etkili oluyor.

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında BoE'nin faiz kararı, Almanya'da enflasyon ve ABD'de büyüme ile kişisel tüketim harcamaları verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.400 ve 13.300 puanın destek, 13.700 ve 13.800 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
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