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BIST 100 Yüzde 3 Değer Kazandı: 14.110 Puan

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 2,96 artışla 14.110,14 puandan kapanarak 15 Haziran'dan bu yana en yüksek günlük yükselişini kaydetti. Bankacılık endeksi yüzde 4,19 değer kazanırken, finansal kiralama ve faktoring sektörü yüzde 5,30 ile en çok kazandıran oldu. ABD enflasyon verilerinin beklentileri karşılaması küresel piyasalarda karışık seyir izlenirken, yarın TCMB Enflasyon Raporu takip edilecek.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,96 değer kazanarak 14.110,14 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 405,62 puan artarken, toplam işlem hacmi 257,5 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 4,19, holding endeksi yüzde 0,62 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 5,30 ile finansal kiralama, faktoring, en fazla kaybettiren ise yüzde 2,43 ile gıda, içecek oldu.

Küresel piyasalarda, ABD'de temmuz enflasyonunun beklentilere paralel gerçekleşerek ABD Merkez Bankasının faizleri sabit tutacağına yönelik beklentileri güçlendirmesiyle karışık bir seyir izlenirken, Orta Doğu kaynaklı jeopolitik riskler yakından takip ediliyor.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) temmuzda aylık bazda yüzde 0,1, yıllık bazda yüzde 3,4 arttı. Her iki veri de piyasa beklentileri doğrultusunda gerçekleşti. Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE de temmuzda aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 2,5 arttı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 15 Haziran'dan bu yana en yüksek günlük artışını kaydederek 14.000 puan seviyesini aşarken, Avrupa borsalarından pozitif ayrıştı ve yarın açıklanacak TCMB Enflasyon Raporu öncesinde günü yükselişle tamamladı.

Analistler, yarın yurt içinde TCMB Enflasyon Raporu, cari işlemler dengesi ile para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD ve Japonya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ile İngiltere'de büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.200 ve 14.300 puanın direnç, 14.000 ve 13.900 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
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