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BIST 100 yükseldi, 13.798 puandan kapandı

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BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,70 artışla 13.798,82 puandan tamamladı. İşlem hacmi 187,2 milyar lira oldu. Bankacılık ve holding endeksleri düşerken, finansal kiralama sektörü en çok kazandıran oldu. Gözler ABD istihdam verilerinde.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,70 değer kazanarak 13.798,82 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 95,68 puan artarken, toplam işlem hacmi 187,2 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,63, holding endeksi yüzde 1,44 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,42 ile finansal kiralama faktoring, en fazla kaybettiren ise yüzde 2,59 ile tekstil deri oldu.

Küresel piyasalarda, teknoloji hisselerindeki satış baskısı, ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasına ilişkin beklentiler ve yükselen petrol fiyatlarının etkisiyle karışık bir seyir izlenirken, yatırımcıların odağı yarın ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam başta olmak üzere iş gücü piyasası verilerine çevrildi.

Analistler, yarın yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise ABD'de istihdam verileri ile Almanya ve Çin'de dış ticaret dengesi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.900 ve 14.000 puanın direnç, 13.700 ve 13.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
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