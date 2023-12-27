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Bomba kulis: Erdoğan yüzde 40 zamda anlaşılan asgari ücrete 1000 TL refah payı talimatı verdi

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7 milyondan fazla çalışanın gözü asgari ücrete yapılacak zamma çevrilirken rakamın ne olacağı ise büyük merak konusu. Bakan Vedat Işıkhan yeni asgari ücret ne zaman açıklanacak sorusuna, "Bu hafta içinde açıklamayı arzu ediyoruz" yanıtını verirken, kulis bilgisine göre Erdoğan yüzde 40 artış ile 15 bin 962 liraya çıkarılması gündemde olan yeni asgari ücret için 1000 TL de refah payı talimatı verdi.

Milyonlarca asgari ücretli yeni yıl öncesinde yapılacak zam oranına kilitlenirken, Ankara kulisleri bomba bir iddiayla sarsıldı. Asgari ücret tespit komisyonunun genel ekonomik dengeyi sarsmayacak şekilde 11 bin 402 TL olan net asgari ücret rakamının yüzde 40 artış ile 15 bin 962 liraya çıkarılması konusunda uzlaştığı öğrenilirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu rakamın üstüne 1000 TL'lik bir refah payı talimatı da verdiği ifade ediliyor.

BAKAN IŞIKHAN: TOPLANTI İÇİN HENÜZ KARAR ALMIŞ DEĞİLİZ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Asgari Ücret 3. Toplantısı ne zaman yapılacak? Asgari ücret ne zaman açıklanacak?" sorularına "Toplantı için henüz karar almış değiliz. Ekipler çalışıyor. Bu hafta içinde açıklamayı arzu ediyoruz" yanıtını verdi. Bu açıklamanın ardından tüm gözler Ankara'ya çevrildi.

Bomba kulis: Erdoğan yüzde 40 zamda anlaşılan asgari ücrete 1000 TL refah payı talimatı verdiÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan.

MİLYONLARIN GÖZÜ ANKARA'DAN GELECEK HABERDE

Yasa gereği yeni asgari ücret rakamının en geç 31 Aralık tarihine kadar belli olması gerekiyor. Bu kapsamda tek zam yapılacağı bildirilen asgari ücret 2024 rakamının hafta bitmeden açıklanması bekleniyor. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yılın son Kabine Toplantısı öncesi taraflarla Külliye'de bir araya gelmesi ve heyetle kamera karşısına geçmesi bekleniyor.

YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ

Asgari ücret zammı belirlenirken enflasyon rakamları baz alınacak. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından son dokunuş yapılarak refah payı ile birlikte yeni asgari ücret belli olacak. Bu kapsamda buradaki en güçlü ipucunu ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verdi. Merkez Bankası'nın 2023 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 65 olarak duyurulurken 6 aylık enflasyon da yüzde 37.76 olarak hesaplandı. 5 aylık enflasyon rakamlarının yüzde 33.66 olarak gerçekleşmesi ise yıl sonunda TCMB'nin tahmininin yakalanacağının göstergesi oldu.

Bomba kulis: Erdoğan yüzde 40 zamda anlaşılan asgari ücrete 1000 TL refah payı talimatı verdi

"YÜZDE 40 ZAMDA ANLAŞILDI, ERDOĞAN REFAH PAYI TALİMATI VERDİ"

Son gelen kulis bilgisine göre genel ekonomik dengeyi sarsmayacak şekilde tarafların 11 bin 402 TL olan net asgari ücret rakamının yüzde 40 artış ile 15 bin 962 liraya çıkarılması konusunda uzlaştığı öğrenildi. Ekonomi gazetesinde yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın refah payı konusunda devreye girdiği de gelen kulis bilgileri arasında yer aldı. Erdoğan'ın asgari ücrete refah payı olarak uzlaşılan rakamın 1000 TL daha arttırılmasını istedi. Bu teklifin ardından bütçe ayarlamaları için Hazine ve Maliye Bakanlığı çalışmalarına ivedilikle başlarken, zamda bakanlığın yanıtının beklendiği ifade ediliyor.

"ASGARİ ÜCRET İÇİN 17 BİN LİRA CEPTE"

Milyonlar asgari ücrette zam oranının ne olacağını merak ederken, Ekonomi gazetesi Ankara Haber Müdürü Hüseyin Gökçe asgari ücrete ilişkin, "17 bin lira cepte. İşveren kendisini bu rakama hazırladı. Yani 17 bin lirayı makul görüyor. AK Parti yöneticileri de bundan 1 ay öncesine kadar 16.000 – 16.500 TL civarında beklentilerini paylaşıyordu. Fakat toplumsal beklenti 17 bin lirayı aştı. Yani sanki artık toplumsal bir mutabakat 17 bin liranın üzerinde oluşmuş gibi görünüyor" dedi.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi

Asgari Ücret Beştepe Ankara Gündem Politika Ekonomi Haberler

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Yorumlar (11)

CENGAVER:

asgari ücretle çalışıyorum ama artması taraftarı değilim. zamlar asgari ücretin kokusunu alır almaz daha fazla geliyor, işsizlik daha çok artıyor. Bence asgari ücreti ve memur maaşlarını yarıyarıya düşürün herşey düzelir, şaka yapmıyorum aklım başımda inanınki herşey düzelir. Biz kendi ayaklarımıza sıkıyoruz

Yanıtla23359
Yaşar Zorlu:

Acilen tuzruhu içmeyi bırakmalısın

969
ERKAN :

bence maaşta vermesinler her gün 1 ekmek versinler daha iyi ne dersin?

01
Narter Nart:

Hayırlı olsun. Herkes mutluluktan uçuyor. 1000 TL, güzel para...

Yanıtla3658
Metin Yalcin:

65 yıllık hayatımda ilk defa oy kullanmaya gitmeyeceğim, bu yaşta çalışmaya mecbur edilmiş hissediyorum kendimi ..

Yanıtla1363
Cevap :

Sizin jeton baya köşeliymiş. :)

528
Nilay Durmaz:

Evet sigorta primi de 5/6 bini bulur. Yemeği stopaj vs derken vasıfsız bir personel maliyeti 25 bin temiz. En basiti ufak bir restoran düşünün 5 komi 5 garson 2 aşçı 1 temizlik 1 kasiyer 1 müdür 1 güvenlik. Kafadan 500 bin aylık personel gideri. Sene başı 100 bin olan kira olur 200 bin. E bütün gıda temizlik ürünleri hepsi şimdi zamlanacak en az yüzde 50. Mecbur bu restoran ürünlerini 2 katı fiyata çıkarmak zorunda yoksa batar herkes işsiz kalır. Ama sonra çıkarcı olur. Restoranın suçu nedir.

Yanıtla1524
beyoglu beyoglu:

Sistemin düzenin kökten değişmesi gerekiyor artık gerçekten yaşam cok zor

119
beyoglu beyoglu:

mağara devrine dönmek istiyorum ya yemin ediyorum bıktım bu hayattan 30 yaşındayım ne bir sosyel faliyet ne aileme bir tatil ne istediğim şeyi düşünmeden almak cok mu şey istiyoruz be aga

Yanıtla124
İlker Kasım:

Evet alacağımız tüm ürünlere asgari ücretin 2 katı zam şimdiden hayırlı olsun. Önemli olan zam değil alım gücüdür. Senelerdir Avrupa ve Amerika'da asgari ücret aynı miktardadır. Bu zamma sevinen insan şubat ayında alım gücünü görünce yine zam diyecektir. Kısır döngü yani.

Yanıtla12
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