Bomba iddia: MASAK, Jeff Bezos'un pasaportunu istedi

Kuyumculuk sektöründe artan denetimler ve MASAK uygulamaları tartışılmaya devam ediyor. İstanbul Ticaret Odası Kuyumculuk Komitesi Başkanı Ercan Özboyacı, İTO'nun Aralık ayı meclis toplantısında yaptığı konuşmada, uygulamaların sahada yarattığı sorunları dikkat çekici örneklerle anlattı.

Ekonomim gazetesinden Yener Karadeniz'in haberine göre Özboyacı, büyük bir ihracatçı firmanın Amazon ile yaptığı ticarette karşılaştığı taleplerin, uluslararası ticaretin gerçekleriyle bağdaşmadığını ifade etti. Firma yetkililerinin kendisine, "Bir müşterim var, adı Amazon. MASAK benden Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un pasaportunun ıslak imzalı ve Türk Konsolosluğu'ndan apostillenmiş halini istiyor. Aksi halde satış yapamazsın deniyor" bilgisini aktardığını söyledi.

"ULUSLARARASI FİRMALAR TÜRKİYE'DEN ALIŞVERİŞ YAPMAKTAN VAZGEÇİYOR"

Bu tür taleplerin yalnızca belgeyle sınırlı kalmadığını vurgulayan Özboyacı, özellikle yüzölçümü büyük ülkelerde Türk konsolosluklarının sayısının az olmasının apostil zorunluluğunu daha da karmaşık hale getirdiğini dile getirdi. ABD örneğini veren Özboyacı, bazı yabancı müşterilerin pasaportlarını apostil ettirebilmek için Türk konsolosluğuna ulaşmak adına saatlerce uçmak zorunda kaldığını belirterek, bu durumun uluslararası firmaları Türkiye'den alışveriş yapmaktan vazgeçirdiğini söyledi.

"SIKILAŞTIRMALAR ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR"

Jeff Bezos örneğinin, sektörün son dönemde yaşadığı sorunların yalnızca en çarpıcı başlıklarından biri olduğunu ifade eden Özboyacı, kuyumculuk sektörünün yaklaşık 1,5 yıldır yoğun bir denetim sürecinden geçtiğini hatırlattı. MASAK ve maliye tarafındaki sıkılaştırmaların aralıksız devam ettiğini belirten Özboyacı, sürekli değişen yönetmeliklerin sahada ciddi belirsizlik yarattığını dile getirdi. İTO Kuyumculuk Komitesi olarak üyeleri bilgilendirmek amacıyla düzenli toplantılar yaptıklarını ve hazırladıkları kitapçıklarla sektör temsilcilerini güncel tutmaya çalıştıklarını da sözlerine ekledi.