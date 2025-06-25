Bolu TSO ve Çerkezköy TSO Arasında Kardeş Oda Protokolü İmzalandı

Bolu TSO ve Çerkezköy TSO Arasında Kardeş Oda Protokolü İmzalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu Ticaret ve Sanayi Odası, Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret etti ve iş birliğini artıracak 'Kardeş Oda' protokolü imzalandı. Ziyarette iki oda arasında projeler ve işbirlikleri hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

Bolu Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri, Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette iki Oda arasında iş birliğini pekiştirecek "Kardeş Oda" protokolü imzalandı.

Bolu TSO Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Alemdar, Meclis Başkanı Aydoğan Tekin, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Meclis Üyeleri ile birlikte Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti. Bolu TSO heyetini Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Meclis Üyeleri karşıladı.

Ziyarette konuşan Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Başkan Çetin, "Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası olarak, üyelerimizin faydalanabileceği birçok projenin içerisinde yer alıyoruz. Bölgemizde güçlü tedarik zincirinin kurulması da Oda olarak başlıca hedeflerimiz arasında yer alıyor. Ana ürün üretimi sağlayan bölgemizin öncü firmalarını KOBİ'lerimiz ile buluşturan Tedarikçi Günleri programımızı uzun zamandır gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda üyelerimizin ihracata adım atmaları, ihracat yapan üyelerimizin ise pazar payını artırması adına projeler gerçekleştiriyoruz. Öte yandan bölgemiz ülkemizin üretim üssü konumunda yer almaktadır. Kabuk değiştiren ticaret ve sanayi ortamında üyelerimizin de bu gelişim ve değişime hızlı adapte olması adına teşvik edici çalışmalar da gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Kardeş Oda protokolü imzalandı

Ziyaret kapsamında Bolu TSO Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Alemdar ve Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, iki Oda arasında işbirliklerinin artması adına "Kardeş Oda" protokolü imzalandı. Başkan Ahmet Çetin, kardeş oda protokolü ile iki oda arasında iş birliklerinin daha da artacağını ve üyeler arası ticari bağların da oluşacağını ifade etti.

Bolu TSO faaliyetlerinden bahseden Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet Alemdar, Kardeş Oda Protokolü ile işbirliklerinin artacağını ifade ederek, "Protokol ile, Çerkezköy TSO ve Bolu TSO arasında iletişimi güçlendirmek, karşılıklı hizmet standartlarının artmasını sağlamak, sanayi ve ticaretin gelişmesi için önemli adımlar atacağımıza inanıyorum. İş birliği içerisinde hareket ederek üyelerimizin kazanacağı çalışmaların içerisinde yer alacağız" dedi.

Konuşmaların ardından karşılıklı hediye takdiminde bulunuldu. Başkan Ahmet Çetin, ziyaretleri, samimi sohbetleri ve iş birliği içerisinde gerçekleşecek olan proje çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirerek Bolu TSO Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Alemdar başta olmak üzere tüm heyete teşekkürlerini iletti. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Süper Lig'de yılın transfer sürprizi! Yeni sol bek Caner Erkin

Süper Lig'de yılın transfer sürprizi! Yeni sol bek Caner Erkin
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat Madrid'de aşka geldi

Ünlü çift sokak ortasında aşka geldi!
Erdoğan'ın elindeki zarfta ne var? İşte olası 2 senaryo

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elindeki zarfta ne var? İşte olası 2 senaryo
NATO Genel Sekreteri Rutte'den Türkiye ile iş birliği çağrısı

NATO ülkelerine net mesaj! Türkiye'yi adres gösterdi
Bankta satranç oynayan gençleri zorla kaldırdı: Tezgah benim

Bankta satranç oynayan gençleri zorla kaldırdı! Gerekçesi de akılalmaz
AK Parti'ye geçeceği iddia edilen CHP'li belediye başkanı için ihraç talebi

AK Parti iddiası başını yaktı! Belediye başkanı için ihraç talebi
Ünlü sosyal medya fenomeni ve hayvan hakları aktivisti yaşamına son verdi

Ünlü sosyal medya fenomeni ve hayvan hakları aktivisti yaşamına son verdi
Donald Trump: Çin, İran'dan petrol almaya devam edebilir

Ateşkesin ardından Çin'e seslendi: Artık devam edebilirsiniz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.