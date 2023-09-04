Bolu'nun Dörtdivan ilçesine yeni Orman İşletme Müdürü atandı

Bolu'nun Dörtdivan ilçesine Orman İşletme Müdürü olarak atanan Halil Kuştul görevine başladı. Bölge Müdürü Mahmut Şentürk, Kuştul'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Bolu'nun Dörtdivan ilçesine Orman İşletme Müdürü olarak atanan Halil Kuştul görevine başladı.

Geçtiğimiz günlerde Bolu'nun Dörtdivan ilçesine Orman İşletme Müdürü olarak atanan Halil Kuştul görevine başladı. Dörtdivan Orman İşletme Müdürlüğü'ne İşletme Müdürü olarak göreve başlayan Halil Kuştul'a Bölge Müdürü Mahmut Şentürk hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette Bölge Müdürü Mahmut Şentürk, İşletme Müdürü Halil Kuştul'a yeni görevinde başarılar diledi. - BOLU