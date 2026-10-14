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Bolu İl Özel İdaresi 6 noktada sel riski taşıyan menfez köprülerini yeniliyor

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Bolu İl Özel İdaresi 6 noktada sel riski taşıyan menfez köprülerini yeniliyor
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Bolu İl Özel İdaresi, yoğun yağışlarda sel riski oluşturan eski beton menfez köprülerini 6 noktada yeniliyor. Yenipelitçik'te çalışma tamamlanma aşamasına gelirken Saraycık, Kozlu, Ağaccılar, Mesciçele ve Mudurnu Dedeler'de ulaşım güvenliği için çalışmalar sürüyor.

Bolu İl Özel İdaresince, yoğun yağışlarda sel riski oluşturan ve kapasitesi yetersiz kalan eski beton menfez köprülerinin yenilenmesi için 6 noktada çalışma yürütülüyor.

Bolu İl Özel İdaresi, köylerde ulaşım güvenliğini artırmak ve altyapıyı güçlendirmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, yoğun yağışlarda su debisinin yükselmesiyle sel riski oluşturan, zamanla yıpranan ve mevcut kapasitesi yetersiz kalan eski beton menfez köprüleri yenileniyor. Çalışmalar kapsamında, Merkez ilçeye bağlı Yenipelitçik köyündeki menfez yenileme çalışmasının tamamlanma aşamasına geldiği bildirildi. Yenipelitçik köyünün yanı sıra Saraycık, Kozlu, Ağaccılar ve Mesciçele köyleri ile Mudurnu ilçesine bağlı Dedeler köyünde de çalışmalar yürütülüyor. Toplam 6 noktada gerçekleştirilen çalışmaların en kısa sürede tamamlanması hedefleniyor. Yenileme çalışmalarıyla köy yollarında ulaşım güvenliğinin artırılması, yoğun yağışlarda yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi ve altyapının daha dayanıklı hale getirilmesi amaçlanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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