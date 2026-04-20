Yaz meyveleri pazar tezgahlarında yerini aldı

Bolu'daki Pazartesi Pazarı'nda yaz meyveleri tezgahlarda yerini almaya başladı. Çilek, erik, karpuz ve kavun gibi yaz meyvelerinin fiyatları düşerken, çağla fiyatlarında da büyük bir azalma gözlemlendi.

Bolu'da pazar tezgahlarında bahar meyvelerinin fiyatları düşerken, yaz meyveleri de yerini almaya başladı.

İhsaniye Mahallesi'nde kurulan Pazartesi Pazarı'nda çilek, erik, karpuz ve kavun gibi yaz meyveleri tezgahlarda yer aldı. Vatandaşların bahar aylarının gözde ürünü olan çağlaya ilgisi azalırken, yaz meyvelerine yöneldiği gözlendi. Yaz meyvelerinin piyasaya çıkmasıyla birlikte çağla fiyatlarında da düşüş yaşandı. Daha önce 300-400 lira bandında olan çağla, 100-150 lira seviyelerine geriledi. Kayısı çağlasının ise 50 ile 100 lira arasında satıldığı görüldü. Tezgahlarda yer alan yaz meyvelerinden çilek yaklaşık 100 liradan, erik ise 200 liradan satışa sunuldu.

"Eriklerde talep fazla"

Pazarda esnaf Tunahan Ünal, özellikle eriğe olan talebin yüksek olduğunu belirterek, "Şu an çağla tercih ediliyor. Çağladan sonra karpuzlarımız gelmeye başladı. Onlar da tercih ediliyor. Zaten artık çileklerimiz dört mevsim oldu. Bazı tezgahlarda erikler var. Eriklere de talep fazla. Kavunların fiyatı biraz pahalı olduğundan çok tercih edilmiyor. En çok çağla, erik ve karpuz tercih ediliyor. Çağlanın fiyatı düştü 300-400 lira olarak başladı. Şu anda 100-150 lira civarı. Kayısı çağlası ise 50 ile 100 lira arasında değişiyor. Bu düşüş böyle devam etmez çünkü çağla bitiyor. Erik başladı artık daha sonrasında erik de düşmeye başlar. Çağlanın bundan sonra tadı gider zaten" dedi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
