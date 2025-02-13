Korkuları gerçek oluyor! MSB'den Yunanistan'a meteor füzesi yanıtı

Türkiye'den Yunanistan'a meteor füzesi yanıtı
Yavaş'ın gözü anketlerde! Beklediği sonuçlar gelmeye devam ederse aday olacak

Böyle sonuçlar gelmeye devam ederse gemileri yakacak
Sokak ortasında dehşet! Can havliyle iş yerine sığınan genç kadından acı haber

Genç kadın, son nefesini can havliyle sığındığı iş yerinde verdi
Nike ve Adidas'a rakipti! Dünyaca ünlü giyim devi, iflas bayrağını çekiyor

Dünyaca ünlü giyim devi, iflas bayrağını çekiyor

Bolu'da Sevgililer Günü Öncesi Çiçek Fiyatları Yükseldi

Bolu'da Sevgililer Günü Öncesi Çiçek Fiyatları Yükseldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'da 14 Şubat Sevgililer Günü yaklaşırken çiçek fiyatları artış gösterdi. Gülün tanesi ortalama 150 TL'den satılırken, çiftler genellikle 500 TL ve üzeri fiyatlarla buket almayı göze alıyor.

Bolu'da 14 Şubat Sevgililer Günü'nün yaklaşmasıyla birlikte gül başta olmak üzere çiçekler de fiyatları arttı. 23 yıllık çiçekçi Yeliz Bağda, "Üreticiler fiyatları artırdığı için, biz de fiyatları yükseltmek zorunda kalıyoruz" dedi.

Bolu'da Sevgililer Günü'nün yaklaşmasıyla beraber çiçek fiyatları yükseldi. 14 Şubat'ın vazgeçilmez çiçeği canlı gülün tanesi ortalama 150 liradan satışa sunuluyor. Sevgililer Günü'nde sevgilisine bir buket çiçek hediye etmek isteyenler ise bin lirayı gözden çıkaracak.

"Çiftler en çok gülü tercih ediyor"

Sevgililer Günü'nde çiftlerin en çok gülü tercih ettiğini ifade eden Yeliz Bağda, "Şu an Sevgililer Günü'ne hazırlanıyoruz. 14 Şubat için müşterilerimize güzel buketler hazırlıyoruz. Üreticiler fiyatları artırdığı için, istemsiz bir şekilde biz de fiyatları yükseltmek zorunda kalıyoruz. Şu an gülün tanesi ortalama 150 lira, buket fiyatlarımız ise 500 lira, 750 lira ve bin liradan başlıyor. İnşallah sektör olarak güzel bir gün geçiririz, müşteri kapasitemiz oldukça iyi görünüyor. Çiftler en çok gülü, papatyayı ve orkideyi tercih ediyor. Ayrıca ayıcıklı buketlerimiz de olacak ve bu tür konseptlere de ilgi gösteriyorlar" dedi.

"Seyyar satıcıların çiçek satmasına karşıyım"

Sokaklarda çiçek satan seyyar satıcılara karşı olduğunu ve gerekirse şikayet edeceğini söyleyen Bağda, "Bolu küçük bir şehir olduğu için böyle bir durumda seyyar satıcıların burada olması yanlış. Vergimi ödeyen bir işletme olarak, seyyar satıcıların hiçbir vergi veya gider ödemeden çiçek satmasına karşıyım. Gerekirse bu konuda şikayette bulunmayı da düşünüyorum" diye konuştu. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
img

Ramazan öncesi zam üstüne zam
img

Sahne aldığı mekanda görenler gözlerine inanamadı
img

Pakistan hükümetinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a özel 'Dombra'lı klip
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD istihbaratının raporu sızdı: İsrail, İran'ın nükleer tesislerini vuracak

ABD istihbaratından Orta Doğu'yu alev alev yakacak rapor
Ankara'da toplu ulaşıma zam! Tam bilet 26 TL, öğrenci bileti 13 TL oldu

Ankara'da toplu ulaşıma okkalı zam! İşte yeni fiyatlar
Sarıgül'den uçakta karşılaştığı trans bireye: Sizi ağırlamak istiyorum

Uçakta karşılaştılar! Sarıgül ile trans bireyin diyalogları bomba
'Yakışıklı Güvenlik' çakarla yakalandı! Aracına ceza üstüne ceza yağdı

'Yakışıklı Güvenlik'in yaptığı yanına kalmadı
Hadise yeni şarkısını kalçasındaki dövmeyi paylaşarak duyurdu

Kalçasındaki dövmeyi gösteren Hadise sosyal medyayı salladı
Tolga Karel, Fırat Tanış'a fena bilenmiş: Gördüğüm yerde ağzını burnunu kıracağım

Ünlü oyuncu Fırat Tanış'a fena bilenmiş: Ağzını burnunu kıracağım

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.