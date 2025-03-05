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Bolu'da ORKÖY Kredileri İçin Kura Çekimi Yapıldı

Bolu'da ORKÖY Kredileri İçin Kura Çekimi Yapıldı
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Bolu Orman Bölge Müdürlüğü, Gerede, Yeniçağa ve Mudurnu'da ORKÖY kredisi almaya hak kazanan 103 orman köylüsünü kura ile belirledi. Hibe destekli krediler, dış cephe mantolama, tarım ve hayvancılık gibi alanlarda kullanılacak.

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Gerede, Yeniçağa ve Mudurnu ilçelerinde Orman ve Köy İlişkileri (ORKÖY) kredisi almaya hak kazanan 103 kişi kurayla belirlendi. Dış cephe mantolama, tomruk çekme vinci-tambur, süt sığırcılığı, besi koyunculuğu ve traktör alabilmek için vatandaşlar hibe destekli kredilerine kavuşacak.

Orman ve Köy İlişkileri (ORKÖY) Projesi çerçevesinde Bolu Orman Bölge Müdürlüğü'nün destekleri sürüyor. ORKÖY'ün 2025 yılı programı kapsamında Gerede ve Yeniçağa ilçelerinde toplam 10 köyde vatandaşlara dış cephe mantolama, süt sığırcılığı, besi koyunculuğu ve traktör kredisi olmak üzere 42 orman köylüsü için kredi hakkı tanımlandı. Mudurnu ilçesinde ise toplam 9 köyde dış cephe mantolama, tomruk çekme vinci-tambur (mekanik), dış cephe mantolama ve katı yakıtlı kalorifer sistemi ile motorlu testere (kabuk soyma aparatılı) kredisi olmak üzere 61 orman köylüsü için hak sahipliliği kura çekimi yapıldı. - BOLU

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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