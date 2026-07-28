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Kadın Eliyle Nohutta Bereket Projesi'nde Hasat Takibi

Kadın Eliyle Nohutta Bereket Projesi'nde Hasat Takibi
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Bolu'da 'Kadın Eliyle Nohutta Bereket' projesiyle kadın çiftçilerin ektiği nohutlar, yetkililerce verim ve gelişim açısından yerinde inceleniyor. Proje, tarımsal çeşitlilik ve kadın üretici desteğini amaçlıyor.

Bolu'da "Kadın Eliyle Nohutta Bereket" projesi çerçevesinde kadın çiftçilerce toprakla buluşturulan nohutların gelişimi yetkililerce yakından takip ediliyor.

Bolu'da son yıllarda tarımsal çeşitliliği artırmak ve kadın üreticileri desteklemek amacıyla hayata geçirilen "Kadın Eliyle Nohutta Bereket" projesi devam ediyor. Proje çerçevesinde yüksek verim elde etmek amacıyla kent merkezine yakın köylerde kadın çiftçiler tarafından toprakla buluşturulan nohutların gelişimi yetkililerce yakından takip ediliyor. Bölgede ekim popülasyonu giderek artan nohut arazileri, Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli ile Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü teknik heyetince yerinde incelendi.

Uzmanlardan sahada verim ve gelişim kontrolü

Sahaya inen heyet, nohut bitkisinin gelişim durumu ve hasat dönemindeki verim potansiyelini detaylı bir şekilde değerlendirdi. Üretim sürecinin tarlada incelendiği çalışmalarda kadın üreticilerin emeklerinin yüksek rekolteyle sonuçlanması için mevcut duruma ilişkin teknik gözlemler yapılarak, notlar alındı. Söz konusu proje ile hem kadınların tarımsal üretime katılımının teşvik edilmesi hem de bölgedeki nohut üretiminin artırılması hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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