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Bolat: "Ekim sonu itibarıyla yıllıklandırılmış mal ve hizmet ihracatının toplamı 413 milyar dolara yükseldi. 410 milyar dolarlık hedefi ekim ayı itibarıyla aşmış bulunuyoruz"

Kaynak: AA