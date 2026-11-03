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Bolat: "Ekim sonu itibarıyla yıllıklandırılmış mal ve hizmet ihracatının toplamı 413 milyar dolara yükseldi. 410 milyar dolarlık hedefi ekim ayı itibarıyla aşmış bulunuyoruz"

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Bolat: "Ekim sonu itibarıyla yıllıklandırılmış mal ve hizmet ihracatının toplamı 413 milyar dolara yükseldi.

Bolat: "Ekim sonu itibarıyla yıllıklandırılmış mal ve hizmet ihracatının toplamı 413 milyar dolara yükseldi. 410 milyar dolarlık hedefi ekim ayı itibarıyla aşmış bulunuyoruz"

Kaynak: AA
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