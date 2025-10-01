Boğazın en pahalısı Beyaz Köşk dördüncü ihalede satıldı

FETÖ firarisi ve Koza İpek Holding'in sahibi Akın İpek'e ait, İstanbul Boğazı'nın en değerli yapılarından Bebek'teki Beyaz Köşk, dördüncü kez düzenlenen ihalede satıldı. Koza Altın İşletmeleri A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada taşınmazın KDV dahil 1 milyar 116 milyon liraya alıcı bulduğunu duyurdu. Ancak alıcının kimliği paylaşılmadı.

YÖNETİM KURULU ONAYI BEKLENECEK

Şirket, en yüksek teklifin yönetim kurulu tarafından onaylanmasının ardından tapu devrinin kısa sürede tamamlanacağını açıkladı. Son ihalede başlangıç bedeli 810 milyon lira + KDV olarak belirlenmişti.

ÜÇ GİRŞİM SONUÇSUZ KALMIŞTI

Beyaz Köşk için ilk satış girişimi geçen yıl mayısta 750 milyon lira muhammen bedelle yapılmış, 27 Haziran'daki açık artırmada alıcı çıkmamıştı.

Mart 2025'te yeniden satışa sunulan köşk için 950 milyon lira + KDV istenmiş, ancak 6 Mayıs'ta yapılan artırma sonrası 7 Mayıs'ta ihale iptal edilmişti. Gerekçe olarak 23 Nisan'daki 6.2 büyüklüğündeki deprem sonrası azalan talep gösterilmişti.

21 Temmuz'da fiyat 925 milyon liraya indirilmiş, fakat 6 Ağustos'taki üçüncü ihale de talep yetersizliği nedeniyle iptal edilmişti.

Dördüncü kez düzenlenen ihalede ise "açık teklif ve açık artırma" yöntemi uygulandı. Sonuçta en yüksek teklif 1 milyar 116 milyon lira (KDV dahil) olarak kayıtlara geçti.

KAP'A AÇIKLAMA YAPILDI

Koza Altın'ın KAP'a yaptığı duyuruda şu ifadeler yer aldı:

"11 Eylül 2025 tarihinde duyurduğumuz üzere, şirketimize ait İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Bebek Mahallesi'ndeki 1259 ada, 132-133 parsellerde bulunan gayrimenkulün satış ihalesi açık teklif ve açık artırma usulüyle gerçekleştirilmiştir. İhalede en yüksek teklif, KDV dahil 1.116.000.000 TL olarak alınmıştır. Yönetim Kurulu onayının ardından tapu devri en kısa sürede yapılacak olup, gelişmeler KAP'ta paylaşılacaktır."