Bodrum'da bayram tatili yoğunluğu! Otellerde 1 gecelik konaklama ücreti 158 bin liraya kadar çıktı

Ramazan Bayramı'nı turistik beldelerde geçirmek isteyenler, otellere rezervasyon yaptırdı. Gözde tatil merkezlerinden Muğla'nın Bodrum ilçesinde otel rezervasyon oranı, yüzde 80'e ulaştı. 1000 TL'den başlayan tek gecelik konaklama, bazı otellerde 158 bin TL'ye kadar çıktı. Bodrum otellerinde yüzde 100 doluluk beklediklerini dile getiren Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, "Turistik tesisler tiplerine göre değişkenlik göstermektedir. Her şey dahil ya da oda-kahvaltı şeklinde hizmet veriliyor. Gecelik kişi başı 1000 TL'den başlayan oteller olduğu gibi 8 bin TL'ye de oteller var. Marka otellerde gecelik oda fiyatı, 10 bin euroya (158 bin TL) kadar çıkıyor" dedi.

"BAYRAMDA 1 MİLYON TURİST BEKLİYORUZ"

Bayramla birlikte tatil sezonunun başlayacağını dile getiren Ömer Faruk Dengiz, "Yıllar sonra hayat normale döndü. Otellerden güzel haberler aldık. Bayram öncesinde bakıldığında otellerde yaklaşık yüzde 80 doluluk var. Bayrama kadar her gün, bu oran artmaya devam ediyor. Tatilciler, erken rezervasyon fırsatlarını değerlendirmeli. Bayramda genel olarak bakıldığında 1 milyon yerli ve yabancı turistin gelmesini bekliyoruz. 27 Mart'ta yurt dışı uçuşları başladı, ilk uçuşlar İngiltere'den gerçekleşti. 15 Nisan'a kadar 15 bin yabancı turist Bodrum'a girmiş bulunuyor. Uçaklarda yüzde 80 doluluk mevcut. Bu iyi bir oran ve her şeye rağmen uçakların dolu gelmesi iyi bir gelişme. İngiltere, Hollanda, Almanya gibi Avrupa ülkelerinden turistler, Bodrum'a gelmeye başladı. Yerli ve yabancı turistlerin rezervasyonlarını önceden yapmalarını tavsiye ediyorum. Otellerde şu an doluluk söz konusu. Rezervasyonsuz gelmeyin. TÜRSAB onaylı, bilinen acentelerden rezervasyon yapmanızı tavsiye ediyorum" diye konuştu.

"BAYRAM İÇ TURİZME HAREKET KATACAK"

Bayramla birlikte hareketli sezonun başlayacağını söyleyen Bodrum Otelciler Derneği Genel Sekreteri ve turizmci Yiğit Girgin ise "Otelci dostlarımızdan aldığımız son rakamlara göre, otellerde yüzde 80, yüzde 90 oranında doluluk var. Bayrama özel animasyon ve konserler hem şehir içi hem de sahil kenarındaki otellerimiz için hazır. Çarşı esnafımızla birlikte şehrin kendisi de bu konuda hazırlık yapıyor. Bodrum'da bayramla beraber yaz sezonunun da açılışını yapacağımızı söyleyebiliriz. Bayram iç turizme hareket katacak. Aynı zamanda dış turizm için bakanlığımızın yaptığı reklam çalışmalarıyla beraber ciddi bir dış turist potansiyeli var. Özellikle orta Avrupa ve İngiltere pazarında hareketlenme gözlemliyoruz. Bayramla beraber açılan sezonda, güzel gelişmeler bizi bekliyor olacak" dedi.

Turizmci ve iş insanı Zeynel Kılıç da "Mart itibarıyla otellerimiz sezona hazırlandı. Nisan itibarıyla turist girişleri oldu. Özellikle Avrupa'daki paskalya tatili dolayısıyla son iki hafta çok verimli geçti. Bu sene bayram sezonun tam başlangıcına denk geliyor. İkisinin birleşmesiyle yoğun bir şekilde sezona girmiş olacağız. Bu kapsamda bütün hazırlıklar yapıldı. Çoğu otel, canlı müzik ve sanatçıları bayram programına aldı. Bizim işletmemizde de hazırlıklar yapıldı ve yoğunluk var" diye konuştu.

