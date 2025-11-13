Haberler

Bodrum Kruvaziyer Sezonunda Rekor Yolcu Sayısına Ulaşandı

Güncelleme:
2025 yılında Bodrum'a 116 kruvaziyer gemisi ile toplam 138 bin 149 yolcu geldi. Geçen yıla göre hem gemi hem de yolcu sayısında rekor kırıldı. Ayrıca, Bodrum-Kos hattında 1078 feribot seferiyle 137 bin 848 yolcu taşındı.

Muğla'nın Bodrum ilçesine 2025 yılında 116 kruvaziyer gemisinde 138 bin 149 yolcu geldi. Bodrum- Kos hattında ise yıl boyunca 1078 feribot seferiyle 137 bin 848 yolcu taşındı.

3 Nisan günü Palau bayraklı Astoria Grande gemisinin ziyaretiyle açılan 2025 kruvaziyer sezonu, aynı geminin 12 Kasım'da 634 yolcu ve 436 mürettebatıyla yaptığı ziyaretle sona erdi. Bu sezon toplam 116 kruvaziyer gemisi ile 138 bin 149 yolcu geldi. Geçen yıl 98 gemide 118 bin yolcunun geldiği Bodrum'da bu sene gemi ve yolcu sayısı anlamında rekor bir kez daha kırıldı. Limanda Bodrum-Kos hattında gerçekleşen 1078 feribot seferi ile de 137 bin 848 yolcu taşındı. Kış döneminde de Bodrum-Kos hattında feribot seferlerinin devam etmesi planlanıyor.

12 yeni gemi ilk kez Bodrum'u rotasına dahil etti

Cruise Saudi tarafından geliştirilen AROYA Cruises'a ait Malta bayraklı Aroya gemisi 12 sefer gerçekleştirdi. Virgin Voyages'a ait Resilient Lady ve Marella Cruises'a ait Marella Discovery 2 gemileri de her biri 12'şer seferle limanı ziyaret etti. Lüks segmentte ise Ritz-Carlton grubuna ait Evrima, Ilma ve Luminara gemilerinin yanı sıra Silversea Cruises'a ait Silver Muse ve Silver Whisper Bodrum Cruise Port'a uğradı.

Ayrıca 12 yeni gemi ilk kez Bodrum'u rotasına dahil etti. Brilliance of the Seas, Ilma, Silver Muse, Aroya, Norwegian Viva, NG Orion, Le Dumont-d'Urville, Allura, Luminara, Sh Diana, Nieuw Statendam ve Balmoral 2025 sezonunda Bodrum'u ilk kez ziyaret eden gemiler arasında yer aldı. Limana ilk kez gelen gemiler, geleneksel hale gelen Bodrum Bandosu eşliğinde karşılanırken uğurlamaları ise keman dinletisiyle yapıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
