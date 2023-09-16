Bodrum'daki otel yılın her mevsimi hizmet veriyor

Muğla'nın Bodrum ilçesi Torba Koyu, Zeytinlikahve mevkiinde bulunan Rixos Premium Bodrum artık yılın her mevsiminde hizmet veriyor. Otelin sıcak ve samimi atmosferinin her mevsimde deneyimlenebilmesine imkan sağlayan Rixos Premium Bodrum'da konuklar, otelin yazın sunduğu eşsiz imkanların yanı sıra Bodrum'un diğer mevsimlerde de sunduğu doğal güzelliklerin tadını çıkarabilecek.

Bodrum yarımadasında ruhu ve bedeni canlandıracak bir tatil seçeneği ile kışın da hizmet verecek olan Rixos Premium Bodrum, kış mevsiminde oteli ziyaret edecek misafirlerini ağırlamak üzere özenle hazırlanıyor.

Hem kış konseptine uygun uzun dönemli süit ve villa konaklama imkanları, hem de mevsim lezzetleri sunan özel menüleri konukların beğenisine sunulan Rixos Premium Bodrum'da konuklar, uzun süreli konaklama seçenekleriyle Bodrum'un güneşli sonbaharının ardından kış tatillerinin keyfini çıkarırken, Exclusive Sports Club'ta günlük spor programları ve fitness imkanları, ısıtmalı yarı açık havuzuyla Anjana Spa'da eşsiz spa ritüelleri gibi özel kış fırsatlarından yararlanma şansına sahip olacak. Doğanın kalbinde yer alan Rixos Premium Bodrum, huzur dolu bir tatil deneyim için özel adasında yoga ve doğa yürüyüşü gibi aktiviteler de sunuyor.

Her yaş grubundan misafirler için hizmet veren Rixos Premium Bodrum, minik misafirlere özel, eğlenirken öğretmeyi hedefleyen, heyecan verici Rixy Kids Club aktiviteleri, yetişkinler için keyifli bir gastronomi yolculuğu, otelin özel adasında yeni deneyimler, profesyonel eğitmenler eşliğinde spor aktiviteleri, asırlık zeytin ağaçları arasında benzersiz ve lüks bir tatil kültürü sunuyor.

Öte yandan, modern tasarıma sahip odaları ile lüks ve konforu bir arada sunan Rixos Premium Bodrum, özel havuzlu ve bahçeli villalarıyla misafirlere kişiye özel ve doğa ile iç içe bir tatil deneyimi sunuyor.

Otelin tüm mevsimlerde hizmet verecek olması hakkında konuşan, Rixos Premium Bodrum Genel Müdürü Ali Murat Gökmen, "Rixos Premium Bodrum olarak yılın her mevsiminde konuklarımızı ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz ve güneşli kış tatillerinde unutulmaz bir deneyim yaşatmak için sabırsızlanıyoruz" dedi.

Rixos Premium Bodrum, Bodrum'a kış ve bahar döneminde gelen konuklarına ayrıca birçok yerel aktiviteye katılım imkanı da sunuyor. Otelin hem şehir merkezine hem de Milas-Bodrum havaalanına yakın eşsiz konumuyla konuklar, Bodrum'un her yıl gerçekleşen mandalina ve ot festivallerine katılabilir, yerel pazarlarda alışveriş yapabilir, üzüm bağları gezisi ve balık tutma aktiviteleri gibi yerel deneyimler yaşayabilirler. - MUĞLA