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Bodrum Cruise Port iki kruvaziyer gemisini ağırladı, 2 bin 437 yolcu geldi

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Bodrum Cruise Port iki kruvaziyer gemisini ağırladı, 2 bin 437 yolcu geldi
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Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Bodrum Cruise Port, sabah saatlerinde iki kruvaziyer gemisini ağırladı. Limana yanaşan gemilerle ilçeye 2 bin 437 yolcu gelirken, Fransa bayraklı Le Champlain Bodrum'a ilk ziyaretini gerçekleştirdi; Bahamalar bayraklı Brilliance Of The Seas ise Mikonos'tan geldi.

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Bodrum Cruise Port, sabah saatlerinde iki kruvaziyer gemisini ağırladı. Limana yanaşan gemilerle ilçeye 2 bin 437 yolcu gelirken, gemilerden Le Champlain Bodrum'a ilk ziyaretini gerçekleştirdi.

Fransa bayraklı, 131 metre uzunluğundaki Le Champlain, saat 07.00'de Rodos Limanı'ndan Bodrum'a geldi. Gemide 166 yolcu ve 123 mürettebat bulunurken, yolcuların ağırlıklı olarak Amerikalılardan oluştuğu belirtildi. Le Champlain'in saat 21.00'de Santorini Limanı'na hareket etmesi planlanıyor.

Bahamalar bayraklı, 294 metre uzunluğundaki Brilliance Of The Seas ise saat 07.20'de Mikonos Limanı'ndan geldi. Gemide 2 bin 271 yolcu ve 860 mürettebat bulunuyor. Yolcularının büyük bölümü Amerikalıların oluşturduğu geminin saat 18.00'de Santorini Limanı'na hareket edeceği bildirildi.

İki kruvaziyer gemisinin Bodrum gemi yanaşma limanda hareketlilik yaşanırken, gemiler havadan görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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