Bahamalar bayraklı "Resilient Lady" kruvaziyeri Bodrum Limanı'na geldi

Bahamalar bayraklı "Resilient Lady" kruvaziyeri, 2 bin 499 yolcusuyla Bodrum Limanı'na geldi.

Rodos Limanı'ndan gelen 277 metrelik dev gemi, Bodrum Cruise Port Limanı'na yanaştırıldı.

Bodrum'un ardından Mikonos Limanı'na devam edecek gemide, çoğu ABD'li ve İngiliz 2 bin 499 yolcu ile 1163 personel bulunduğu belirtildi.

Pasaport işlemlerinin ardından gemiden inen yolcular, çarşı merkezini gezdi, Bodrum Kalesi, Bodrum Antik Tiyatro, Mindos Kapısı gibi tarihi ve turistik alanları ziyaret etti.