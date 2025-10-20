Haberler

Bodrum'a İki Yolcu Gemisi ile 2 Bin 64 Turist Geldi

Muğla'nın Bodrum ilçesine gelen Marella Discovery 2 ve Star Legend adlı yolcu gemileri, toplamda 2 bin 64 yolcu ile Bodrum'a demirledi. Marella Discovery 2, Girit Adası'ndan gelirken; Star Legend, Kuşadası'ndan Bodrum'a gelerek Yunanistan'a hareket edecek.

Muğla'nın Bodrum ilçesine gelen "Marella Discovery 2" ve "Star Legend" adlı yolcu gemileri, 2 bin 64 yolcu getirdi.

Bahamalar bayraklı 264 metre boyundaki Marella Discovery 2 sabah saatlerinde Girit Adası'ndan Bodrum'a geldi. Akşam saatlerinde Alanya Limanı'na hareket edecek gemide ağırlıklı olarak İngiliz olmak üzere toplam 1786 yolcu ile 727 personel bulunuyor. İlçeye gelen diğer yolcu gemisi ise Bahamalar bayraklı 159 metre boyundaki Star Legend. Kuşadası Limanı'ndan Bodrum'a gelen gemi, gece saatlerinde Yunanistan'ın Patmos Limanı'na hareket edecek. Gemide ağırlıklı olarak Amerikalı olmak üzere toplam 278 yolcu ile 203 personel bulunuyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
