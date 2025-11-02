Bodrum'a İki Kruvaziyer Gemisiyle 1853 Turist Geldi

Muğla'nın Bodrum ilçesine, "Marella Discovery 2" ve "Emerald Azzurra" isimli kruvaziyerler 1853 yolcu getirdi.

İlçeye bu sezon planlanmış son seferlerini gerçekleştiren Bahamalar bayraklı gemiler, Bodrum Yolcu Limanı iskelesine yanaştırıldı.

Santorini Limanı'ndan gelen 264 metre uzunluğundaki "Marella Discovery 2" de, çoğu İngiliz 1798 yolcu ile 723 personel bulunduğu bildirildi. Geminin bir sonraki durağı Rodos Limanı olacak.

Rodos Limanı'ndan hareket ederek Bodrum'a ulaşan 110 metre uzunluğundaki diğer gemide ise çoğu ABD'li 55 yolcu ile 76 personel bulunuyor. "Emerald Azzurra"nın Bodrum'dan ayrıldıktan sonra rotası İstanköy (Kos) Limanı olacak.

Tur programı kapsamında Bodrum'a gelen gemilerden inen turistler, gümrük işlemlerinin ardından ilçeyi gezmek için limandan ayrıldı.

Turistler, Paşatarlası ve Kumbahçe sahili ile çarşıyı gezerek alışveriş yaptı. Bazıları taksi ve tur otobüsleri ile şehir turuna çıktı, tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti.