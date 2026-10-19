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Bodrum'a 664 yolcu ve 395 kişilik mürettebatla gelen Azamara Onward, akşam ayrılacak

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Bodrum'a 664 yolcu ve 395 kişilik mürettebatla gelen Azamara Onward, akşam ayrılacak
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde gemi yanaşma iskelesine demir atan Azamara Onward, 664 yolcu ve 395 kişilik mürettebatıyla ilçeye geldi. Sabah 07.00'de Syros Limanı'ndan gelen kruvaziyerde ağırlıklı Amerikalı turistler bulunuyor; gemi 20.00'de Heraklion'a hareket edecek.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde gemi yanaşma iskelesine demir atan Marshall Adaları bayraklı Azamara Onward kruvaziyeri, 664 yolcu ve 395 kişilik mürettebatıyla ilçeye geldi.

Sabah saat 07.00'de Yunanistan'ın Syros Limanı'ndan gelen 180 metre uzunluğundaki kruvaziyerde ağırlıklı olarak Amerikalı turistler bulunuyor. Bodrum'un tarihi ve turistik noktalarını ziyaret etme fırsatı bulan turistlerin, ilçenin tarihi dokusunu ve turistik güzelliklerini keşfetmesi bekleniyor. Gün boyunca Bodrum'da kalacak olan Azamara Onward'ın, saat 20.00'de Yunanistan'ın Heraklion Limanı'na hareket edeceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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