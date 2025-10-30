Haberler

Bodrum'a 340 Yolcu Getiren Silver Whisper Kruvaziyeri Limana Demirlendi

Bodrum'a 340 Yolcu Getiren Silver Whisper Kruvaziyeri Limana Demirlendi
186 metre boyunda ve 25 metre genişliğindeki Bahamalar bayraklı Silver Whisper kruvaziyeri, Rodos'tan Bodrum'a gelerek 340 yolcuyu misafir etti. Geminin yüzde 90'ını Amerikalı turistler oluşturuyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesine gelen Silver Whisper isimli kruvaziyer, 340 yolcu getirdi.

Bahamalar bayraklı 186 metre boyunda, 25 metre genişliğindeki Silver Whisper adlı yolcu gemisi, Rodos Limanı'ndan Bodrum'a geldi. Bodrum Gemi Yanaşma İskelesi'ne bağlanan gemide ağırlıklı olarak Amerikalı olmak üzere toplam 340 yolcu ile 290 personel bulunuyor. Gemi, akşam saatlerinde Yunanistan'ın Pire Limanı'na hareket edecek. - MUĞLA

