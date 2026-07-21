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Bodrum'a 3 gemiyle 2 bin 761 turist geldi

Bodrum'a 3 gemiyle 2 bin 761 turist geldi
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Muğla'nın Bodrum ilçesine üç yolcu gemisi yanaştı. Toplam 2 bin 761 yolcu getiren gemiler arasında en büyüğü İtalya bayraklı 'Aidablu' oldu. Ağırlıklı olarak Alman ve Amerikalı turistlerin bulunduğu gemiler, farklı limanlara hareket edecek.

Muğla'nın Bodrum ilçesine gelen 3 yolcu gemisi, ilçeye toplam 2 bin 761 yolcu getirdi.

Bodrum Gemi Yanaşma İskelesi'ne Rodos Limanı'ndan gelen Malta bayraklı, 111 metre boyundaki "Star Flyer" yanaştı. Gemide ağırlıklı olarak Amerikalı olmak üzere toplam 103 yolcu ve 76 personel bulunuyor. "Star Flyer"ın saat 18.00'de Dalyan Limanı'na hareket edeceği öğrenildi.

Limana yanaşan günün en büyük gemisi ise Souda Limanı'ndan gelen İtalya bayraklı, 253 metre uzunluğundaki "Aidablu" oldu. Ağırlıklı olarak Alman turistlerin seyahat ettiği dev gemide 2 bin 611 yolcu ve 648 personel yer alıyor. Geminin akşam saat 20.00'de Santorini Limanı'na doğru yola çıkacağı bildirildi.

Limandaki hareketlilik Kos Limanı'ndan gelen Malta bayraklı "Arethusa" ile devam etti. 59 metre boyundaki gemiyle ilçeye büyük bölümü Alman 47 yolcu ve 21 personel geldi. "Arethusa"nın saat 23.30'da Simi Limanı'na gitmek üzere hareket edeceği belirtildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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