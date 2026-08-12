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Bodrum'a 2 Kruvaziyerle 2 Bin 746 Yolcu Geldi

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Muğla'nın Bodrum ilçesine 2 kruvaziyer, 2 bin 746 yolcu getirdi.

Muğla'nın Bodrum ilçesine 2 kruvaziyer, 2 bin 746 yolcu getirdi.

İtalya bayraklı 253 metre uzunluğundaki "AIDAblu" ve Bahama bayraklı 152 metrelik "Vidanta World's Elegant" isimli gemiler, Bodrum Limanı'na yanaştırıldı.

Rodos Limanı'ndan gelen "AIDAblu"da 2 bin 597 yolcu ile 649 personel bulunduğu belirtildi. Geminin akşam saatlerinde Heraklion Limanı'na hareket edeceği öğrenildi.

Rodos Limanı'ndan gelen "Vidanta World's Elegant"ta ise 149 yolcu ile 193 personel bulunuyor. Geminin bir sonraki durağının Mikonos Limanı olacağı belirtildi.

Gemilerden inen yolcular, ilçenin tarihi ve turistik yerlerini ziyaret etti.

Kaynak: AA
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