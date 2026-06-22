Bodrum'a "Aroya" kruvaziyeriyle 1489 turist geldi
Malta bayraklı Aroya kruvaziyeri, İstanbul'dan getirdiği çoğu Alman 1489 yolcu ve 1049 personelle Bodrum Limanı'na yanaştı. Turistler gümrük işlemlerinin ardından tarihi ve turistik yerleri gezmek üzere limandan ayrıldı. Gemi akşam Rodos'a hareket edecek.
Muğla'nın Bodrum ilçesine "Aroya" adlı kruvaziyer 1489 yolcu getirdi.
Malta bayraklı, 335 metre uzunluğundaki gemi, Bodrum Limanı'nın iskelesine yanaştırıldı.
İstanbul Limanı'ndan gelen gemide çoğu Alman 1489 yolcu ile 1049 personelin bulunduğu belirtildi.
Gemiden inen turistler, gümrük işlemlerinin ardından tarihi ve turistik yerleri ziyaret etmek üzere limandan ayrıldı.
Akşam ilçeden demir alacak "Aroya"nın bir sonraki durağının Rodos Limanı olacağı öğrenildi.
Kaynak: AA / Ali Ballı