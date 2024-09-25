BNP Paribas Türkiye, 2023 Faaliyet Raporuyla Uluslararası Ödüller Kazandı

Bnp Paribas Türkiye 2023 Faaliyet Raporu Stevie Uluslararası İş Ödülleri kapsamında ' Gümüş Stevie' ödüle layık görüldü. Rapor, ayrıca Amerikan İletişim Profesyonelleri Ligi tarafından düzenlenen LACP Vizyon Ödülleri'nde ikisi 'Platin' ve biri 'Altın' olmak üzere 3 prestijli ödülün sahibi oldu.

Bnp Paribas Cardif Türkiye 2023 Yılı Faaliyet Raporu iş dünyasının en prestijli ödül organizasyonlarından olan Stevie International Business Awards'da (Stevie Uluslararası İş Ödülleri), yapay zeka ile tasarladığı görsellerle ve hikaye kurgusu ile; Faaliyet Raporları kategorisinde Gümüş Stevie Ödülü'nü almaya hak kazandı. Dünyanın dört bir yanından önde gelen şirketlerin farklı alanlardaki projeleriyle aday oldukları Stevie Uluslararası İş Ödülleri, 2002 yılından bu yana düzenleniyor. Her sene farklı jüri üyelerinin yer aldığı yarışmada, dünya çapında ünlü ve başarılı profesyonellerin projeleri değerlendirmeye alınıyor. 30'dan fazla ülkeden binlerce projenin değerlendirildiği yarışma, ABD'nin en prestijli organizasyonlarından biri olarak kabul ediliyor.

Yapılan açıklamaya göre, LACP Vizyon Ödülleri kapsamında da birbirinden değerli ödüle layık görülen rapor, hem 'Sigorta Sektörü' hem de 'Finansal Hizmetler' alanlarında sektörün en iyisi seçilerek, iki ayrı kategoride 'Platin Ödül'ün sahibi oldu. Rapor ayrıca, tüm sektörler dahil olarak EMEA Bölgesi En İyi Finansallar alanında 'Altın Ödül'e layık görüldü. LACP Vizyon Ödülleri, en itibarlı uluslararası halkla ilişkiler platformlarından ve rapor derecelendirme kuruluşlarından biri olan Amerika merkezli LACP tarafından dünyanın dört bir yanından geniş bir katılımcı kitlesi ile 2002 yılından bu yana düzenleniyor.

51 yıllık köklü kurumsal kültürünü uluslararası ödüllerle taçlandırmanın gururunu yaşadıklarını belirten BNP Paribas Cardif Türkiye Genel Müdürü Cemal Kişmir, "Küresel çapta birbirinden farklı sektörlerin katılımıyla gerçekleşen LACP Vizyon Ödülleri'nde ödül skalasında en üst seviyede yer alan 2 ayrı 'Platin Ödül'ün yanı sıra, bir de 'Altın Ödül'ün sahibi olmak bizim için büyük bir mutluluk ve gurur kaynağı oldu. Ayrıca faaliyet raporumuz ile çok az sayıda ödül veren Stevie Uluslararası İş Ödülleri'nde de Gümüş Stevie derecesinde Türkiye'den ödül sahibi olan tek şirket olmuştuk. Raporun anlatım diline ve tasarım öğelerine göre değerlendirilerek verilen bu uluslararası prestijli ödüller, 'Hayata BNP Paribas Cardif'le Bak' konsepti üzerinden geliştirdiğimiz ve şirketimizin 2023 yılı hikayesini anlattığımız tasarımın global ölçüde beğenilmesinin de bir kanıtı olarak karşımıza çıkıyor. Değişen dünyanın sigortacısı olarak, rapordaki görselleri tasarlarken yapay zekanın ve dijital dünyanın gücünden faydalanmıştık. Amacımız raporun tasarımıyla dikkat çekerek, onu daha geniş bir kitleyle buluşturmaktı. Sigortayı daha erişilebilir kılmak ve daha geniş kitlelerle buluşturmak için, farklı alanlardaki çalışmalarımız devam edecek" diye konuştu. - İSTANBUL