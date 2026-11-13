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BMW, ABD'de yangın riski nedeniyle yaklaşık 721 bin aracını geri çağırdı

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NHTSA, BMW Kuzey Amerika'nın park halindeyken yangın riski taşıyan 720 bin 796 aracını geri çağırdığını açıkladı. Kurum, onarım tamamlanana kadar bu araçların binalardan ve diğer araçlardan uzağa, dış mekana park edilmesini istedi.

NEW ABD Ulusal Kara Yolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), Alman otomobil üreticisi BMW'nin yangın riski taşıyan yaklaşık 721 bin aracını geri çağırdığını belirterek, onarım işlemi tamamlanana kadar söz konusu araçların açık alana park edilmesi uyarısında bulundu.

NHTSA'dan yapılan açıklamada, BMW Kuzey Amerika'nın park halindeyken ve motoru kapalıyken yangın riski oluşturabilecek 720 bin 796 aracını geri çağırdığı ifade edildi.

Söz konusu araçların 2024 yılında da bir su pompası sorunu nedeniyle geri çağrıldığı anımsatılan açıklamada, bu araçların yeniden onarılması gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, "Eğer bu araçlardan birine sahipseniz, onarım işlemi tamamlanana kadar aracınızı binalardan ve diğer araçlardan uzağa, dış mekana park etmelisiniz." ifadesi kullanıldı.

Geri çağırma işlemine konu soruna ilişkin çözümün geliştirilme aşamasında olduğu belirtilen açıklamada, hazır olduğunda BMW yetkili satıcılarından ücretsiz olarak bu hizmetin alınabileceği bildirildi.

Açıklamada dış mekana park edilmesi önerilen araç modelleri, 2012-2016 BMW 3 Series, 2012-2016 BMW 5 Series, 2012–2015 BMW X1, 2012-2016 BMW Z4, 2013-2017 BMW X3, 2014-2016 BMW 2 Series coupe, 2014–2016 BMW 3 Series sportswagon, 2014-2016 BMW 328xi Gran Turismo, 2014-2016 BMW 4 Series convertible, 2014-2016 BMW 4 Series coupe, 2015-2016 BMW 2 Series convertible, 2015-2016 BMW 4 Series gran coupe, 2015-2018 BMW X4 ve 2016-2018 BMW X5 xDrive40e şeklinde sıralandı.

Kaynak: AA
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