Haberler

Finansal teknoloji şirketi Block, 4 binden fazla çalışanını işten çıkarıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Finansal teknoloji şirketi Block, çalışan sayısını neredeyse yarı yarıya azaltarak 4 binin üzerinde işten çıkarma gerçekleştireceğini açıkladı. Kurucu ortağı Jack Dorsey, zeka araçlarının şirket yönetimini dönüştürdüğüne dikkat çekerek, bu kararın doğru olduğunu savundu.

NEW Mobil ödeme ve finans uygulaması Cash App'in sahibi olan finansal teknoloji şirketi Block, 4 binin üzerinde çalışanını işten çıkaracağını bildirdi.

Yeni adı X olan Twitter'ın kurucu ortağı ve eski üst yöneticisi (CEO) Jack Dorsey'in şirketi Block, geçen yılın son çeyreğine dair finansal sonuçlarını yayımladı.

Block Kurucu Ortağı Dorsey, şirketin bilançosuna dair hissedarlara yönelik mektubunda, "Bugün ekibimizle zor bir kararı paylaştık. Block'un çalışan sayısını neredeyse yarı yarıya azaltıyoruz, 10 binden fazla kişiden 6 binin biraz altına düşürüyoruz, bu da 4 binden fazla kişinin ayrılması veya danışma sürecine girmesi gerektiği anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

Bunun şirket için doğru yol olduğuna inandığını belirten Dorsey, karara ilişkin gerekçelerini anlattı.

Dorsey, zeka araçlarının bir şirket kurmanın ve yönetmenin anlamını değiştirdiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bunu şimdiden şirket içinde görüyoruz. Oluşturduğumuz araçları kullanan, çok daha küçük bir ekip daha fazlasını ve daha iyisini yapabiliyor. Zeka araçlarının yetenekleri ise her hafta daha hızlı bir şekilde artıyor. Bu farkındalığa erken ulaştığımızı düşünmüyorum, bence çoğu şirket geç kalıyor. Önümüzdeki yıl içinde, çoğu şirketin aynı sonuca varacağını ve benzer yapısal değişiklikler yapacağını düşünüyorum."

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun
Salladık ama yıkamadık! Fenerbahçe, Avrupa'ya galibiyetle veda etti

Fenerbahçe, Avrupa'ya galibiyetle veda etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD'nin ilk yerli kamikaze İHA filosu İran'a saldırıya hazır hale getirildi

ABD'nin ölüm makineleri hazır! Trump'ın emrini bekliyor
Jamie Carragher'dan canlı yayında Galatasaray taraftarını küplere bindirecek tahmin

Liverpool'un efsanesinden Galatasaraylıları küplere bindirecek tahmin
Panelvan ve hafif ticari kafa kafaya çarpıştı! Bilanço ağır

Feci kazada bilanço ağır
Deprem uzmanından Kahramanmaraş'taki depreme ilişkin ilk yorum! 6 Şubat detayı dikkat çekti

Korkutan deprem sonrası ilk yorum! 6 Şubat detayı dikkat çekti
ABD'nin ilk yerli kamikaze İHA filosu İran'a saldırıya hazır hale getirildi

ABD'nin ölüm makineleri hazır! Trump'ın emrini bekliyor
14 yaşındaki kız çocuğu, babasını nasıl öldürdüğünü anlattı: İzlediğim filmde...

Babasını uykuda öldüren 14 yaşındaki kız çocuğu, o anları anlattı
Marketten alınan ekmeği suya tuttu! Çıkan sonuç tüyler ürpertici

Marketten alınan ekmeği suya tuttu! Çıkan sonuç tüyler ürpertici